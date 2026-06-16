La scomparsa di Ece Irtem, l'attrice turca amata dal pubblico italiano

La notizia della scomparsa di Ece Irtem ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo turco e tra i tanti telespettatori che hanno imparato ad apprezzarne il talento e la presenza sullo schermo.

Il mondo delle serie tv turche è in lutto per la scomparsa di Ece Irtem . L'attrice, conosciuta anche dal pubblico italiano per la sua partecipazione a serie amatissime, sarebbe stata trovata senza vita nella sua abitazione a Istanbul.

La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi, amici e fan, che hanno voluto ricordare l'attrice attraverso messaggi condivisi sui social network. Tra i tributi più sentiti c'è quello di un attore turco che aveva lavorato con lei nella popolare serie 'Mr. Wrong - Lezioni d'amore'. Anche Eda Ece, protagonista di 'Forbidden Fruit', ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio, unendosi al dolore di quanti hanno conosciuto e lavorato con l'attrice.

Ece Irtem era nata nel 1991 e aveva mostrato fin da giovanissima una forte passione per il mondo dello spettacolo. Dopo la laurea all'Università di Yaşar, aveva intrapreso il percorso professionale nella recitazione, riuscendo negli anni a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama televisivo turco. Grazie ai suoi ruoli in alcune delle serie più amate degli ultimi anni, il suo volto era diventato familiare anche per il pubblico italiano.

Tra i titoli che hanno contribuito alla sua popolarità figurano 'Forbidden Fruit', 'Mr. Wrong - Lezioni d'amore' e 'The Family'. Fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, Ece Irtem continuava a condividere momenti della sua quotidianità sui social. Sul suo profilo Instagram aveva pubblicato foto e ricordi del suo soggiorno in Italia.

La sua morte lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo turco e tra i tanti telespettatori che negli anni hanno imparato ad apprezzarne il talento e la presenza sullo schermo





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