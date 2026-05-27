La scomparsa di Gennaro Sasso: un grande studioso dell'idealismo italiano

Gennaro Sasso è stato uno dei grandi studiosi dell'idealismo italiano, noto per la sua rilettura di Dante e Machiavelli. La sua scomparsa lascia un vuoto insopportabile, ma continueremo a leggerlo e pensarlo come se fosse ancora tra noi.

La scomparsa di Gennaro Sasso , uno dei grandi studiosi dell'idealismo italiano, lascia un vuoto insopportabile. Il suo lavoro sulla rilettura di Dante e Machiavelli è stato fondamentale per comprendere le nuove forme in cui si manifesta il tema della politica.

Sasso si era concentrato negli ultimi anni sulla riflessione di Machiavelli, che introduce il neologismo Stato e porge al centro tre fenomeni costitutivi dell'età moderna: incertezza, contingenza e instabilità. La dinamica del mutamento politico permane, ma non risponde più a nessuna legge. Sasso è stato definito il primo teorico della congiuntura, precedendo l'economia politica e anticipando il fenomeno del capitalismo politico. La sua scomparsa è un vero dolore, ma continueremo a leggerlo e pensarlo come se fosse ancora tra noi





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