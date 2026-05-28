La scomparsa di Sila e il matrimonio di Mahir e Canfeza

La storia di Mahir e Canfeza è minacciata dalla scomparsa di Sila, che è stata rapita da Selim. Asaf, il nonno di Mahir, è coinvolto nella vicenda e cerca di aiutare il nipote a chiarire la questione del matrimonio.

Mahir e Canfeza si preparano per il matrimonio, ma la loro felicità è minacciata dalla scomparsa di Sila . Asaf , il nonno di Mahir , è coinvolto nella vicenda e cerca di aiutare il nipote a chiarire la questione del matrimonio.

Intanto, Selim porta Sila nel bosco e le confessa che è incinta. La ragazza è convinta che Asaf l'abbia tradita e sia coinvolto nel suo rapimento. Mahir chiede a Canfeza di sposarlo, ma lei rifiuta per paura che la famiglia Yılmaz non accetti la loro unione. A quel punto Mahir contatta Asaf, che raggiunge il nipote ad Ağva e chiede ufficialmente a Ezra la mano di Canfeza





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