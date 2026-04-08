L'analisi della guerra in Iran, la sconfitta degli USA e di Israele, il declino americano e l'ascesa del mondo multipolare, con focus sulla dedollarizzazione e le implicazioni geopolitiche.

La guerra illegale tra Israele e gli Stati Uniti contro l' Iran si è conclusa con la sconfitta degli aggressori e la vittoria dell' Iran , l'aggredito. Questo esito rappresenta un risultato significativo che evidenzia e accentua il declino degli Stati Uniti , ponendo le basi per una decisa riduzione del ruolo dello stato di Israele , considerato criminale, in Medio Oriente.

Dopo questa sconfitta, che l'atteggiamento criminale del governo israeliano non farà che aggravare, il mondo unipolare è ampiamente superato, e inizia a delinearsi la possibilità che un mondo multipolare si affermi, non solo nelle relazioni economiche, ma anche nella concretezza dei rapporti tra popoli e stati. Si tratta quindi di un risultato estremamente positivo.\Nel contesto del mondo unipolare successivo al crollo del Muro di Berlino, gli Stati Uniti hanno dominato la scena, esercitando influenza in vari ambiti. In questo scenario, hanno ampliato la NATO verso est, creando le condizioni per obbligare la Russia a intervenire nella guerra in Donbass. Quest'ultima, invece di fiaccare la Russia, ha dimostrato che la NATO non detiene una supremazia militare sulla Russia e, costringendo quest'ultima a cercare canali alternativi al dollaro per le sue esportazioni di materie prime, ha aperto la strada alla dedollarizzazione del commercio mondiale, mettendo in discussione l'enorme privilegio di cui gli Stati Uniti godono dal 1971. La presidenza Trump, nel tentativo di separare la Russia dalla Cina, ha cercato, senza successo, di porre fine alla guerra in Donbass, inaugurando una nuova tattica basata sull'uso della forza militare convenzionale per controllare gran parte dei giacimenti petroliferi mondiali e sostenere l'economia statunitense, gravata da un debito elevato. In questo quadro si inseriscono il rapimento del presidente Maduro e l'aggressione all'Iran. Trump, sacrificando il Libano per una tregua con l'Iran, ha visto Israele proseguire l'invasione. Tuttavia, Netanyahu dovrà giustificare le sue azioni agli alleati estremisti. La guerra contro l'Iran, iniziata durante trattative positive, ha mostrato al mondo come gli Stati Uniti e Israele rappresentino la principale minaccia alla pace globale e alla convivenza tra popoli basata su regole condivise. Le minacce di Trump, al di là dei tratti patologici del personaggio, che pure ha vinto le elezioni nella democrazia occidentale, hanno sottolineato il delirio delle classi dominanti dell'imperialismo in crisi. La tregua finalizzata alla definizione di un accordo di pace dimostra che la superiorità militare statunitense non è in grado di sconfiggere una nazione di media potenza determinata a resistere. Inoltre, è emerso chiaramente che gli Stati Uniti non sono in grado di difendere i propri alleati. L'impatto di questi eventi si farà sentire a livello globale.\Sul piano economico, il tentativo di appropriarsi del petrolio iraniano è fallito, così come il tentativo di creare un sottostante per garantire l'enorme debito pubblico statunitense. Questo pone un grave problema economico per gli Stati Uniti, il cui debito non è dovuto solo alle politiche di Trump, ma anche al fatto che gli Stati Uniti hanno vissuto sulle spalle del resto del mondo per decenni, e ora il resto del mondo, ad eccezione dell'Unione Europea, non è più disposto a sostenere i miliardari americani. Invece di un rilancio economico, assisteremo a una più rapida dedollarizzazione, accentuando la crisi economica e finanziaria degli Stati Uniti. Il tentativo dell'imperialismo statunitense di superare il proprio declino attraverso l'uso della potenza militare convenzionale mondiale è fallito. Ci saranno ancora molti sconvolgimenti, e le élite nichiliste che governano Israele o gli Stati Uniti potrebbero, prima o poi, decidere di utilizzare la bomba atomica, nella prospettiva del muoia Sansone con tutti i Filistei. La storia, come sempre, non finisce mai, ma ciò che è accaduto in Iran rappresenta un momento storico che segna una svolta, con i BRICS che hanno vinto, a beneficio di tutta l'umanità, una partita cruciale verso un mondo multipolare. È urgente sostituire l'Unione Europea, considerata irriformabile, e fermare immediatamente il governo israeliano, colpevole di genocidio contro il popolo palestinese e dell'occupazione della Cisgiordania e del Libano, in vista del folle obiettivo della Grande Israele. Il lavoro non manca, ma partiamo da una situazione migliore rispetto a un mese fa. I colloqui diretti inizieranno sabato a Islamabad, con la partecipazione degli Stati Uniti e di Vance. Un veicolo tattico in dotazione all'Esercito italiano è stato colpito da colpi di avvertimento delle Idf





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