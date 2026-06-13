Un professore è stato minacciato da uno studente che pretendeva le sue sigarette. La scuola ha mantenuto il riserbo sui provvedimenti disciplinari, ma il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e ha informato il dirigente scolastico.

La scuola Galileo Galilei di Mirandola è stata teatro di un episodio inquietante. Un professore è stato minacciato da uno studente che pretendeva le sue sigarette.

L'episodio è avvenuto durante le lezioni, quando l' studente ha puntato una pistola a pallini alla tempia del docente. La scuola ha mantenuto il riserbo sui provvedimenti disciplinari, ma il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e ha informato il dirigente scolastico. Questo non è l'unico problema della scuola, che è stata già coinvolta in un altro scandalo.

In passato, era avvenuto un incontro di boxe durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti. La scuola sembra avere problemi di ordine e disciplina, che devono essere affrontati con decisione. Intanto, in altri luoghi del mondo, ci sono notizie positive. In Armenia, il premier Nikol Pashinyan è stato premiato per la sua prospettiva europeista e la sua capacità di mantenere una giusta distanza da Mosca.

La sua decisione di rinunciare al Nagorno-Karabakh per puntare alla tregua con Azerbaigian e Turchia è stata vista come un passo importante per la pace nel Caucaso e il rilancio di un'area chiave per la geopolitica e il commercio. Queste notizie ci ricordano che non tutto è perduto e che ci sono ancora speranze per un mondo più pacifico e più giusto.

La scuola di Mirandola potrebbe imparare da queste esperienze positive e cercare di migliorare la propria situazione, evitando di ripetere gli errori del passato





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