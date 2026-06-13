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La scuola senza regole: un racconto seriale che fa riflettere

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La scuola senza regole: un racconto seriale che fa riflettere
Serie TV CoreanaDisponibileBullismo
📆6/13/2026 1:39 PM
📰Cosmopolitan_IT
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La serie TV coreana 'Disponibile' racconta la storia di una squadra governativa che combatte il bullismo e riporta l'ordine nelle scuole. Ma è davvero giusto, anche se portata avanti dallo Stato?

Quando la scuola diventa un territorio senza regole e la violenza prende il sopravvento, le istituzioni tradizionali si scoprono impotenti. Su questo presupposto si sviluppa un nuovo e discusso racconto seriale: si chiama Disponibile sulla piattaforma dallo scorso 5 giugno con i suoi 10 episodi, questo action drama racconta la storia di una speciale squadra governativa nata per combattere il bullismo e riportare l'ordine nelle scuole.

Se le serie TV coreane non le avevi considerate, queste sono quelle da vedere per immergerti nel mondo del k-drama. Le serie TV coreane sanno prendere i vecchi generi cinematografici e trasformarli in storie appassionanti che fanno riflettere sui problemi della società. L'ultimo esempio, disponibile sul catalogo streaming, è proprio un organo ministeriale speciale che interviene nei contesti scolastici in cui bulli, violenze e genitori invadenti hanno ormai annullato l'autorità dei docenti.

Questa squadra governativa non è composta da mediatori o psicologi, ma da veri e propri agenti operativi autorizzati a impiegare metodi estremi e non convenzionali per ristabilire l'ordine. Insieme formano una task force che ricorda da vicino le dinamiche dei cinecomic o la spettacolarità coreografica del cinema d'azione occidentale, con evidenti richiami alle atmosfere e ai combattimenti corpo a corpo della saga di.

La versione cartacea originale ha suscitato molte polemiche nell'opinione pubblica coreana per la rappresentazione cruda di punizioni corporali e umiliazioni pubbliche, un fenomeno drammatico che in Corea del Sud tocca percentuali altissime e che negli ultimi tempi ha trovato una sponda pericolosa anche sulle piattaforme social. Dietro questa storia, emerge una riflessione più profonda sul crollo dell'autorevolezza scolastica e sull'incapacità degli adulti di governare il disagio giovanile.

La narrazione non si limita a tracciare una linea netta tra vittime e carnefici, ma: da un lato ci sono adolescenti problematici e senza limiti, dall'altro famiglie iperprotettive che ostacolano l'operato dei professori, e in mezzo insegnanti esasperati e lasciati a se stessi. La trovata di una squadra speciale che aggira le procedure legali per punire i colpevoli si muove su un piano moralmente discutibile. Guardando le puntate, si capisce subito che la serie vuole colpire lo spettatore.

Ma è davvero giusto, anche se portata avanti dallo Stato? Gli ispettori della serie sono dei veri eroi o stanno solo peggiorando le cose, facendo passare l'idea che la forza sia l'unico modo per risolvere i problemi? Questa situazione, anche se racconta il mondo della scuola coreana dove c'è tantissima competizione, in realtà riguarda tutti noi. Anche in Italia sentiamo ogni giorno notizie di studenti che aggrediscono i professori o difendono i loro amici in modi sempre più violenti.

Questo racconto seriale ci ricorda che i problemi della scuola non restano chiusi nelle classi, ma mostrano i difetti del mondo dei grandi

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Serie TV Coreana Disponibile Bullismo Squadra Governativa Scuola Senza Regole

 

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