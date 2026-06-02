L'evento, guidato da Riccardo Muti, ha radunato diverse migliaia di cantanti di tutte le età e provenienze. La musica di massa non è una novità, ma la novità è chi la guida.

La seconda edizione di 'Cantare amantis est' è stata un'esperienza unica per chi ha partecipato. L'evento, guidato da Riccardo Muti , ha radunato diverse migliaia di cantanti di tutte le età e provenienze.

La musica di massa non è una novità, ma la novità è chi la guida. Muti si è messo davanti a questa moltitudine per la seconda volta, mostrando la sua autorità su compositori come Verdi e Mozart. Gli altri grandi direttori si avvicinano al popolo attraverso un filtro, ma Muti li toglie tutti in un colpo: appello aperto, ogni età e ogni livello, dal vivo, una partitura da preparare per davvero, e lui solo davanti a tutti.

L'evento è dedicato a don Giovanni Minzoni, un cappellano ravennate ucciso dalla violenza fascista nel 1923 per aver difeso la libertà di educazione. La felicità dei volti dei partecipanti è come un grido di vita, come ha detto don Minzoni. La mail di benvenuto affermava che sarebbero diventati tutti un unico grande Coro. Le regole erano poche e ferree: ciascun partecipante doveva portare la sua borraccia e rispettare le fasce orarie di registrazione.

I cori già formati dovevano preparare sia il coro primo sia il coro secondo del 'Mefistofele'. Il clima era da festa popolare, con aggregazioni di gente attorno e dentro il palazzetto. Si cantava 'Volare', 'Azzurro', 'O surdato 'nnammurato' e 'Romagna mia'. La folla invocava il Maestro, e poi l'urlo, la standing ovation: il Maestro è arrivato





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