La seconda prova della maturità 2026: matematica e giochi

La seconda prova della maturità 2026 prevede la risoluzione di problemi di matematica, tra cui un gioco geometrico chiamato Cover the spot. Gli studenti devono dimostrare la loro conoscenza e abilità in matematica, affrontando questi quesiti con la giusta preparazione.

Un classico gioco di carte che più old school non si può, lo scopone, ma anche un rompicapo a base geometrica che spopola su TikTok: Cover the spot.

C'è tutto questo nelle tracce per la seconda prova della maturità 2026. Parliamo, in particolare, dei quesiti di matematica che impegnano gli studenti allo scientifico. Capiamo perché un giochino diffuso sul web è stato inserito in una prova ministeriale. Queste le prove assegnate agli studenti.

Un problema parte dai rilevamenti del livello delle acque del lago di Bracciano, a nord di Roma, nel 2016 e nel 2017. Da lì si chiede ai ragazzi uno studio di funzione. Il secondo problema, parte direttamente dall'astrazione della funzione.

Il primo quesito cita il gioco Cover the spot, il secondo il tetraedro regolare, il terzo le scosse di terremoto registrate 50 anni fa in Friuli, il quarto una funzione costante, il quinto la curva di una equazione, il sesto un polinomio, il settimo una partita di scopone, l'ottavo un torneo internazionale di pallavolo. Cover the spot altro non è che un rompicapo proposto nelle fiere e nei mercati, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada.

Da noi è tradotto come Il gioco del cerchio rosso. Adesso viene rilanciato su TikTok. C'è un tabellone, con disegnato un cerchio rosso. Lo si deve coprire interamente con cinque cerchi di diametro inferiore, di solito di metallo.

Sembra facile, ma la dimensione dei dischi piccoli è calcolata al millimetro per renderlo impossibile. Esiste una sola precisa combinazione. La soluzione è quindi legata a precisi rapporti geometrici. Per la prova di matematica al liceo scientifico 2026 i ragazzi hanno a disposizione 6 ore.

Su due problemi proposti ne devono scegliere uno, su otto quesiti brevi devono svolgerne quattro. L'acquisizione dei concetti fondamentali della matematica, l'applicazione di teoremi e modelli matematici, anche in una prospettiva storico-critica. I ragazzi devono affrontare questi quesiti con la giusta preparazione, per dimostrare la loro conoscenza e abilità in matematica.

La seconda prova della maturità 2026 è un momento importante per gli studenti, che devono dimostrare la loro capacità di affrontare problemi complessi e di applicare la matematica in diversi contesti. La presenza di un gioco come Cover the spot è un modo per rendere la matematica più accessibile e divertente, e per dimostrare che la matematica è presente in tutti gli aspetti della vita.

La seconda prova della maturità 2026 è un momento importante per gli studenti, che devono dimostrare la loro capacità di affrontare problemi complessi e di applicare la matematica in diversi contesti. La presenza di un gioco come Cover the spot è un modo per rendere la matematica più accessibile e divertente, e per dimostrare che la matematica è presente in tutti gli aspetti della vita





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