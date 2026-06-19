Gli studenti del Liceo Classico dovranno affrontare la traduzione di un brano di Marco Fabio Quintiliano, celebre retore e pedagogo romano del I secolo d.C. Questo autore è noto per la sua opera magistrale in dodici volumi, l'Instituto oratoria, che rappresenta il più completo trattato di retorica e di pedagogia dell'antichità romana.

La seconda prova di maturità 2026 sarà ispirata alla versione di Quintiliano dell'Istituto oratoria. Gli studenti del Liceo Classico dovranno affrontare la traduzione di un brano di Marco Fabio Quintiliano , celebre retore e pedagogo romano del I secolo d.

C. Questo autore è noto per la sua opera magistrale in dodici volumi, l'Instituto oratoria, che rappresenta il più completo trattato di retorica e di pedagogia dell'antichità romana. Nel primo libro di quest'opera, Quintiliano si concentra principalmente sull'educazione della prima infanzia e sulla scelta dei primi maestri, gettando le basi metodologiche per lo sviluppo del futuro cittadino e oratore.

La scelta di questo autore offre ai candidati una riflessione profonda sul valore dello studio, della disciplina e del ruolo formativo della parola, temi centrali nell'evoluzione culturale dell'Occidente. Quintiliano nacque a Calagurris (l'odierna Calahorra, in Spagna) intorno al 35 d. C. e si trasferì a Roma per completare i suoi studi di retorica. Qui ebbe l'opportunità di formarsi sotto la guida di maestri illustri come il celebre grammatico Remmio Palemone e l'oratore Domizio Afro.

Dopo un breve ritorno in Spagna, rientrò definitivamente a Roma nel 68 d. C. al seguito di Galba. Nella capitale dell'Impero, Quintiliano intraprese con straordinario successo l'attività di avvocato e, soprattutto, di insegnante di retorica. La sua fama divenne tale che nel 78 d.

C. l'imperatore Vespasiano gli affidò la prima cattedra pubblica di eloquenza finanziata direttamente dallo Stato, con uno stipendio annuo altissimo per l'epoca. Tra i suoi allievi più celebri figurano personalità del calibro di Plinio il Giovane e, molto probabilmente, lo storico Tacito. In tarda età, dopo aver abbandonato l'insegnamento attivo e l'avvocatura, l'imperatore Domiziano lo scelse come precettore dei suoi pronipoti, concedendogli le insegne consolari.

Quintiliano si dedicò quindi alla stesura della sua opera monumentale, l'Instituto oratoria, terminata poco prima della sua morte, avvenuta intorno al 96 d. C. La sua figura è rimasta nei secoli il simbolo del perfetto educatore, capace di coniugare la severità degli studi con una profonda sensibilità umana nei confronti dei giovani discenti





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