La seconda puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è stata pubblicata su NOW e Sky e si aspetta un trekking lunghissimo e pesantissimo per i concorrenti.
La seconda puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è stata pubblicata su NOW e Sky , e si aspetta un trekking lunghissimo e pesantissimo per i concorrenti, soprattutto per Adele , la prima guida della nuova stagione.
La scorsa puntata ha rivelato che questa stagione sarà ricca di novità e che i concorrenti dovranno affrontare nuove sfide ancora più dure. Nel secondo episodio, tutto sarà ancora più chiaro e le novità non si sono fatte attendere. Il colpo di scena della partenza di Riccardo, che ha deciso di lasciare il gioco per questioni personali, ha colpito tutti nel profondo e peserà psicologicamente sul gruppo.
La seconda puntata metterà alla prova il coraggio dei viaggiatori e testerà la capacità di autocontrollo di chi è ofidiofobico. Adele dovrà trainare il gruppo verso l'obiettivo finale di questo episodio, ma le sue ultime scelte potrebbero aver fatto perdere la fiducia dei suoi compagni. La guida sarà anche chiamata a fare delle scelte importanti per ogni tentazione a cui cederà dovrà pagare doppio.
Una bella responsabilità per chi è stato scelto e per chi ha ricevuto la fiducia della maggioranza. La seconda puntata di Money Road sarà anche l'occasione per conoscere due nuovi concorrenti, una 24enne modella milanese e globetrotter per indole, che potrebbero legare con la squadra o essere motivo di ulteriori frizioni. Per scoprirlo non ci resta che guardare la seconda puntata di Money Road in onda oggi
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