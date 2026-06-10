La segretario agli Affari esteri delle Filippine, Ma. Theresa Lazaro, annuncia l'intenzione di incontrare i gruppi etnici della Birmania

La segretario agli Affari esteri delle Filippine, Ma. Theresa Lazaro, ha dichiarato di voler incontrare i gruppi etnici della Birmania nei prossimi giorni per comprendere la situazione e cercare soluzioni. Le Filippine presiedono quest'anno l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha nominato Lazaro suo inviato speciale in Birmania.

La segretario agli Affari esteri delle Filippine , Ma. Theresa Lazaro, ha dichiarato di voler incontrare i gruppi etnici della Birmania nei prossimi giorni per comprendere la situazione e cercare soluzioni.

Le Filippine presiedono quest'anno l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha nominato Lazaro suo inviato speciale in Birmania. La Birmania è stata devastata dal conflitto dal 2021, quando le proteste contro un colpo di Stato furono brutalmente represse dai militari, scatenando una guerra civile che coinvolse un'alleanza di gruppi ribelli.

Da allora, alla leadership della Birmania è stato impedito di partecipare alle principali riunioni dell'ASEAN, ma il blocco regionale sta cercando di trovare un modo per riallacciare i rapporti con la Birmania da quando, ad aprile, è subentrato un nuovo governo nominalmente civile. Il presidente della Birmania Min Aung Hlaing ha dichiarato che il suo nuovo governo si impegnerà a normalizzare le relazioni con l'ASEAN.

A gennaio, Manila ha convocato una 'riunione delle parti interessate' che ha riunito diversi gruppi etnici ribelli per trovare soluzioni alla crisi. Lazaro ha aggiunto che 'vedremo come funziona' la sua iniziativa e che intende incontrare i gruppi etnici per comprendere la situazione e cercare soluzioni. La Filippine sta cercando di trovare un modo per aiutare la Birmania a uscire dalla crisi e di normalizzare le relazioni tra i due paesi.

La situazione in Birmania è complessa e il governo filippino sta cercando di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti i gruppi coinvolti





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