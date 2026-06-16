La sentenza di assoluzione per la 'Torre Milano' è stata emessa dal Tribunale di Milano e ha assolto tutti gli imputati. La decisione di primo grado è significativa perché respinge la tesi della procura, che riteneva che a Milano si alzassero grattacieli troppo facilmente.

La sentenza di assoluzione per la ' Torre Milano ' sconvolge la procura di Milano. Era il 2023 quando la magistratura aveva iniziato a indagare sulla ' rigenerazione urbana ' di Milano, accusando costruttori e tecnici di violare le leggi per alzare grattacieli.

Oggi, 16 giugno, è arrivata la prima sentenza, riguardante la costruzione della 'Torre Milano', e ha assolto tutti gli imputati. La decisione di primo grado è significativa perché respinge la tesi della procura, che riteneva che a Milano si alzassero grattacieli troppo facilmente. Il giudice ha smontato questa tesi, ritenendo che gli imputati avessero agito in buona fede.

Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha spiegato che nel momento in cui erano stati fatti i progetti per la Torre Milano c'erano dubbi interpretativi sulle leggi, e quindi più interpretazioni possibili, nessuna sbagliata. Inoltre, spiega Roia, la procedura abbreviata, con l'utilizzo della sola segnalazione certificata di inizio attività (Scia), era 'prassi consolidata del Comune di Milano'. Costruire seguendo questo iter, quindi, non può essere considerato reato.

La sentenza di assoluzione accantona lo scenario possibile che in caso di confisca delle case sarebbero state date in gestione al Comune. Cosa succederà ai filoni d'inchiesta ancora aperti si capirà tra qualche tempo. Il fatto che la procedura seguita con la Torre Milano non sia stata considerata reato dà però un'indicazione. Se l'interpretazione che il giudice ha dato in queste ore sarà adottata anche dagli altri giudici, quello che veniva definito 'lo scandalo Palazzopoli' imploderà.

E la vicenda che nell'estate 2025 anche il sindaco Beppe Sala sarà chiusa. Resteranno gli interrogativi politici e sociologici su come si debba cambiare il volto a una città, su come sia giusto costruire e per chi. Ma l'aspetto penale sarà accantonato





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