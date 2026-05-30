La sentenza di Verzeni ha condannato Moussa Sangare all'ergastolo per l'omicidio di Sharon. I giudici hanno definito le prove raccolte dai carabinieri e dal pm Emanuele Marchisio come 'granitiche', 'ponderose', 'univoche' e 'coerenti'. La versione difensiva di Sangare è stata giudicata 'palesemente inattendibile', 'mendace' e 'illogica'. Una perizia psichiatrica ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Sangare al momento del fatto e la sua idoneità a stare in giudizio.

La sentenza di Verzeni : Sharon uccisa per noia, Moussa Sangare agì come un killer. La perizia psichiatrica e l'aggravante che portarono all'ergastolo. L'uomo fece jogging mentre uccideva la vittima.

I giudici definiscono le prove raccolte dai carabinieri e dal pm Emanuele Marchisio come 'granitiche', 'ponderose', 'univoche' e 'coerenti'. Al contempo, stigmatizzano l'atteggiamento di Sangare, descritto come 'mistificatorio e ingannatore', oltre che 'quasi canzonatorio'. La sua versione difensiva è stata giudicata 'palesemente inattendibile', 'mendace' e 'illogica', evidenziando inoltre una 'radicale carenza' di pentimento. Una perizia psichiatrica ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Sangare al momento del fatto e la sua idoneità a stare in giudizio.

È stata inoltre riconosciuta l'aggravante della premeditazione: l'omicidio è stato il culmine di una 'caccia notturna protrattasi per 40 minuti' alla ricerca della 'preda' ideale. Poco prima del delitto, l'uomo ha persino rivolto una frase alla vittima: 'Mi dispiace per quello che sta per succedere'. Secondo i giudici, le modalità dell'aggressione - estremamente rapide, implacabili e prive di tentennamenti - dimostrano lo sviluppo di una ferma e duratura risoluzione criminosa.

A pesare sulla condanna sono anche i futili motivi: Sharon è stata uccisa 'per nulla', semplicemente perché Sangare voleva uscire dalla noiosa routine di una vita priva di lavoro, affetti e interessi. L'elemento chiave dell'appello riguarderà le tracce di DNA di Sharon rinvenute sulla bicicletta di Sangare (che l'uomo aveva cercato di camuffare sostituendone alcuni pezzi). L'avvocato difensore Tiziana Bacicca è alla ricerca di un genetista di chiara fama per dare battaglia in secondo grado.

Nel frattempo, i familiari dell'imputato avrebbero individuato sui social Gianluca Spina, un ex poliziotto e consulente già noto per essersi espresso pubblicamente su altri celebri casi di cronaca nera (come i delitti di Yara Gambirasio, Pamela Genini e il caso Garlasco)





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