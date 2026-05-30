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La sentenza per l'omicidio di Sharon: Moussa Sangare condannato all'ergastolo

Cronaca News

La sentenza per l'omicidio di Sharon: Moussa Sangare condannato all'ergastolo
Moussa SangareOmicidioSharon
📆5/30/2026 2:29 PM
📰leggoit
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La sentenza per l'omicidio di Sharon è stata emessa per l'omicidio commesso da Moussa Sangare mentre faceva jogging. La perizia psichiatrica ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Sangare al momento del fatto. Le motivazioni della sentenza sottolineano come l'uomo abbia ucciso per noia e per provare forti emozioni, agendo con la lucidità e la freddezza di un sicario professionista.

La sentenza è stata emessa per l'omicidio di Sharon , commesso da Moussa Sangare mentre faceva jogging. La perizia psichiatrica ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Sangare al momento del fatto.

Le motivazioni della sentenza sottolineano come l'uomo abbia ucciso per noia e per provare forti emozioni, agendo con la lucidità e la freddezza di un sicario professionista. I giudici hanno definito le prove raccolte dai carabinieri e dal pm Emanuele Marchisio come granitiche, ponderose, univoche e coerenti. L'atteggiamento di Sangare è stato descritto come mistificatorio e ingannatore, oltre che quasi canzonatorio. La sua versione difensiva è stata giudicata palesemente inattendibile, mendace e illogica, evidenziando una radicale carenza di pentimento.

È stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, poiché l'omicidio è stato il culmine di una caccia notturna protrattasi per 40 minuti alla ricerca della preda ideale. Poco prima del delitto, l'uomo ha rivolto una frase alla vittima: Mi dispiace per quello che sta per succedere. Secondo i giudici, le modalità dell'aggressione dimostrano lo sviluppo di una ferma e duratura risoluzione criminosa.

A pesare sulla condanna sono anche i futili motivi: Sharon è stata uccisa per nulla, semplicemente perché Sangare voleva uscire dalla noiosa routine di una vita priva di lavoro, affetti e interessi

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Moussa Sangare Omicidio Sharon Ergastolo Premeditazione

 

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