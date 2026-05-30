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La serata del 'Premio Margutta-la via delle arti': Rocio Munoz Morale madrina della ventesima edizione

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La serata del 'Premio Margutta-la via delle arti': Rocio Munoz Morale madrina della ventesima edizione
Premio MarguttaRocio Munoz MoraleAbito Nero
📆5/30/2026 7:20 AM
📰leggoit
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Ieri sera si è tenuta la ventesima edizione del 'Premio Margutta-la via delle arti' all'hotel Plaza di Roma. La madrina della serata è stata la bellissima Rocio Munoz Morale, ma tra gli invitati c'erano anche molti volti noti del mondo della tv, del cinema e della moda. Il motto della serata era 'More is less', e infatti Rocio ha sfoggiato un raffinato abito nero longuette senza spalline, abbinato a dei sandali tono su tono. Nessun orpello aggiuntivo, la sua bellezza bastava da sola.

Ieri sera si è tenuta la ventesima edizione del ' Premio Margutta -la via delle arti' all'hotel Plaza di Roma. La madrina della serata è stata la bellissima Rocio Munoz Morale , ma tra gli invitati c'erano anche molti volti noti del mondo della tv, del cinema e della moda.

Il motto della serata era 'More is less', e infatti Rocio ha sfoggiato un raffinato abito nero longuette senza spalline, abbinato a dei sandali tono su tono. Nessun orpello aggiuntivo, la sua bellezza bastava da sola. La giornalista ha optato per un look total white, tailleur e camicia, che ha spezzato con delle décolleté oro in pendant con la catena gioiello. Da rivedere?

Gli orecchini pendenti rossi e la borsa di Dior (troppo da giorno). Esiste qualcosa di più chic? Anna ha vinto il premio 'Cinema & solidarietà' ma anche quello dello stile. Look decisamente più brillante per la giornalista che ha accantonato i toni del nero e del blu e ha optato per un lungo abito di paillettes argento abbinato a sandali gioiello.

Super elegante (un po' troppo forse? ). Si può sbagliare con un tubino nero? A guardare l'ex Miss Italia, oggi conduttrice, che ha vinto il premio per la tv si direbbe proprio di no. Bella la collana a tubo d'oro

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