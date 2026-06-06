Il Papa ha parlato di amore, pace e responsabilità, radunando oltre mezzo milione di giovani a Plaza de Lima. La sua proposta evita due estremi che oggi attraversano anche il cattolicesimo europeo: il rifugio identitario e l'adattamento passivo.

La serata madrilena di Leone XIV: un messaggio di speranza per i giovani. Il Papa ha parlato di amore, pace e responsabilità , radunando oltre mezzo milione di giovani a Plaza de Lima.

La scena è significativa perché smentisce la narrazione consolidata di una generazione interessata esclusivamente all'intrattenimento e distante da qualsiasi ricerca spirituale. Quei cinquecentomila ragazzi non sono necessariamente cinquecentomila praticanti, ma testimoniano l'esistenza di una domanda di senso che continua ad attraversare il mondo giovanile, anche nelle società più secolarizzate d'Europa. Leone XIV non ha parlato di difesa identitaria del cristianesimo, né ha cercato scorciatoie comunicative per conquistare consenso.

Ha affidato ai giovani una missione sorprendentemente semplice: 'Siate umani come Gesù Cristo'. Dietro questa formula si intravede una delle chiavi del suo pontificato. Alla radice della crisi occidentale, secondo Leone XIV, non vi è anzitutto una crisi religiosa ma una crisi dell'umano. Quando denuncia indifferenza, polarizzazione, guerra, menzogna e qualunquismo, il Papa descrive fenomeni che precedono la questione della fede e riguardano il modo in cui le persone vivono insieme.

Per questo la sua proposta evita due estremi che oggi attraversano anche il cattolicesimo europeo: da una parte il rifugio identitario di chi si percepisce assediato dalla modernità; dall'altra l'adattamento passivo alle mode culturali del momento. Citando la Lettera a Diogneto, Leone XIV propone una terza via: abitare il proprio tempo senza esserne prigionieri, essere contemporanei senza rinunciare a una visione critica della realtà. Anche il riferimento al digitale va letto in questa prospettiva.

Il Papa non demonizza la rete, ma la considera un nuovo ambiente umano nel quale i cristiani sono chiamati a testimoniare il Vangelo. È il segno di una Chiesa che non intende ritirarsi dagli spazi della modernità ma attraversarli con consapevolezza. In questo senso il discorso di Madrid ai giovani che si è sviluppato in domande e risposte con i ragazzi, assume quasi il valore di un manifesto programmatico.

Se Francesco aveva insistito soprattutto sulla fraternità e sulla cultura dell'incontro, Leone XIV sembra concentrare l'attenzione sulla ricostruzione dell'umano in una società frammentata. Non propone rivoluzioni ideologiche né programmi politici, ma una trasformazione che parte dalle relazioni quotidiane, dalla famiglia, dal lavoro, dall'università, dai legami concreti. Per questo la frase più importante della serata non riguarda la Chiesa ma l'uomo.

'Siate umani'. In una stagione segnata da paure identitarie, conflitti culturali e tensioni geopolitiche, Leone XIV sembra suggerire che la prima forma di evangelizzazione consiste nel mostrare che un altro modo di essere uomini e donne è ancora possibile





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