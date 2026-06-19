La serenità è dentro di noi: l'esperienza di Selene Calloni Williams

La ricercatrice spirituale ha vissuto per sei anni come monaca buddhista nella foresta dello Sri Lanka e ha scritto un libro sulla meditazione e sulla consapevolezza. La sua esperienza ci insegna a osservare ciò che accade dentro e fuori di noi senza esserne travolti e a trovare la serenità nella nostra vita quotidiana.

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Selene Calloni Williams, scrittrice, docente e ricercatrice spirituale, ha vissuto per sei anni come monaca buddhista nella foresta dello Sri Lanka. Un'esperienza intensa, che non ha mai smesso di accompagnarla, raccontata in Più che un manuale di meditazione, il volume è un invito a rallentare, a ritrovare presenza e ad abitare la vita con maggiore consapevolezza. Al centro c'è il che Selene Calloni Williams cerca di tradurre in un linguaggio semplice e vicino all'esperienza quotidiana.

Perché, come racconta, la serenità non è qualcosa da inseguire all'esterno, ma una qualità che può emergere quando impariamo a osservare ciò che accade dentro e fuori di noi senza esserne travolti. È una forma di educazione dello sguardo che trasforma il modo in cui viviamo le emozioni, le relazioni e persino le difficoltà. Perché cerchiamo serenità fuori di noi e non comprendiamo che tutto parte da noi?

E perché le persone hanno sempre bisogno di qualcuno dentro il quale rispecchiarsi? Perché siamo educati a credere che la felicità dipenda dalle circostanze esterne: dal successo, dall'amore, dal riconoscimento, dalla sicurezza economica. Il buddhismo ci insegna qualcosa di rivoluzionario: non soffriamo per ciò che accade, ma per il modo in cui ci relazioniamo a ciò che accade. Cerchiamo continuamente qualcuno in cui rispecchiarci perché l'essere umano cresce attraverso la relazione.

Il problema non è il bisogno dell'altro; il problema nasce quando affidiamo all'altro il compito di dirci chi siamo. La meditazione ci restituisce un centro interiore stabile dal quale possiamo incontrare gli altri senza dipenderne. Significa smettere di combattere la realtà. Molta della nostra sofferenza nasce dal conflitto continuo tra ciò che accade e ciò che vorremmo accadesse. 'Stare con ciò che è' non significa rassegnarsi





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