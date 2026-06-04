La serie tv che mescola Romanticismo e mistero nel mondo del cabaret

Una serie in costume che intreccia le vicende personali dei suoi protagonisti con un'accurata ricostruzione storica, trovando ispirazione nei grandi miti letterari del XIX secolo e nel mondo del cabaret parigino.

La serie in costume, dal titolo ricco di suggestioni, si distingue per un racconto ambientato a metà tra suggestioni letterarie e accurate ricostruzioni storiche. La trama segue le vicende di una giovane ossessionata dalla ricerca dei due fratelli da cui è stata separata.

Parallelamente, Arsène, un talentuoso ingegnere di famiglia borghese, è costretto a un matrimonio combinato. Un altro personaggio chiave è Céleste, che si trova in pericolo e si interroga sul valore della sua improvvisa fama rispetto al sacrificio della felicità. La serie, considerata un progetto raro e prestigioso, è ben scritta e si avvale di un regista capace di ricreare l'atmosfera del cabaret, oltre a un cast di rilievo che include ballerini e musicisti.

La ricostruzione storica è curata nei minimi dettagli, con fotografie, dipinti, disegni ed estratti di libri. Per il ruolo di Céleste, gli autori si sono ispirati a Blanche Cavelli, nota per aver eseguito il primo spogliarello integrale. Tra i grandi nomi della produzione figura anche Thibault de Montalembert, celebre attore francese





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