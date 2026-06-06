La congiunzione tra Venere e Giove porta un senso di soddisfazione e tranquillità, ma la tensione tra Mercurio e Saturno richiede una selezione importante. È il momento di premiarci e trovare nuove connessioni.

La settimana inizia con un senso di soddisfazione e tranquillità , dovuto alla congiunzione tra Venere e Giove . Questo momento è caratterizzato dalla consapevolezza di cosa ci serve per stare bene nel quotidiano, come i nostri luoghi, le nostre persone e le nostre abitudini.

La tensione tra Mercurio e Saturno nei giorni centrali della settimana potrebbe richiedere alcuni aggiustamenti e la messa di confini con gli altri, ma il prossimo periodo con Venere in Leone ci darà spazio per svagarcerci e divertirci. È una Venere creativa e romantica, che non ha paura di mostrarsi per quello che si è davvero.

La congiunzione tra Venere e Giove porta un senso di gratitudine verso gli altri, che ci riconoscono e valorizzano per i nostri sforzi, o verso noi stessi per tutto il lavoro fatto. In entrambi i casi è il momento di premiarci. Toglieteci uno sfizio, trattiamoci bene, sentiamoci abbondanti e in grado di dare e ricevere.

Stiamo entrando in un periodo in cui trovare nuove connessioni, grazie anche al prossimo passaggio di Venere in Leone, ma se si tratta di ringraziare gli altri, facciamo che siano persone che lo meritano davvero. La tensione tra Mercurio e Saturno nei giorni centrali della settimana richiede una selezione importante.

La congiunzione tra Venere e Giove nel vostro segno indica un senso di soddisfazione profonda, come se i vostri desideri fossero allineati alle vostre priorità, creando una coerenza interna che rende ogni scelta più facile. Avete una maggiore consapevolezza di cosa è importante e cosa no e, quindi, è più facile concentrarvi su ciò che conta e lottare per ciò a cui non siete disposti a rinunciare.

La tensione tra Mercurio e Saturno nei giorni centrali della settimana vi invita a fare una selezione e tenere vicino ciò che vi fa stare bene. La congiunzione tra Venere e Giove in Cancro trasmette un senso di tranquillità, non perché i problemi spariscano, ma perché dopo questo intero anno con Giove in Cancro vi state rendendo conto di quanto siate migliorati.

Avete lavorato su vecchie ferite e insicurezze, messo a fuoco i meccanismi con cui a volte vi mettete i bastoni tra le ruote da soli. Riconoscerlo e iniziare a cambiare è il modo migliore per non rimanere incagliati nel passato. Questa congiunzione anticipa l'arrivo di Venere e poi di Giove nel vostro segno a fine mese: entrambi segnali di una ritrovata sicurezza in voi stessi.

Fate solo attenzione, nei giorni centrali della settimana, a non ricadere in vecchie convinzioni che ancora vi limitano. Se potete, passate questa congiunzione tra Venere e Giove in compagnia dei vostri amici. È uno di quei momenti in cui ci si guarda intorno e ci si rende conto di quanto si vuole bene alle persone che si hanno vicino, di quanto fanno per voi. Rappresenta un senso di unione e appartenenza che si percepisce meglio quando si è effettivamente insieme.

Anche quando non si è d'accordo (come potrebbe accadere nei giorni centrali della settimana, con la tensione tra Mercurio e Saturno), ci si impegna comunque a capirsi. Sentirsi così supportati dagli altri permette di mollare la presa e prendersi del tempo off, come suggerisce il prossimo periodo con Venere in Leone: riposatevi e ascoltatevi.

La congiunzione tra Venere e Giove porta un senso di soddisfazione legato alla vostra carriera: siete convinti e sicuri di quello che state facendo, con la sensazione di procedere nella direzione che vi eravate prefissati





Cosmopolitan_IT / 🏆 21. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venere Giove Mercurio Saturno Settimana Soddisfazione Tranquillità Selezione Connessioni.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Produrre in Italia deve avere ancora senso, ci dice Sonia Bonfiglioli (Confindustria)La presidente di Confindustria Emilia: “Bene l’Innovation Act, ma la strategia non sia quella dell’automotive”

Read more »

Putin 'snobba' Zelensky, no dello zar alla richiesta di incontro: 'Non vedo il senso'Il leader russo chiude (almeno per ora) all'ipotesi di un faccia a faccia tra leader

Read more »

Santa Cornelia, quattro giorni di lavori per rifare l'asfalto: ecco come cambia la viabilitàIn alcuni tratti si procederà a senso unico alternato

Read more »

Putin a Zelensky: «Non ha senso incontro». La risposta: «Sceglie la guerra»Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non vedere 'alcun motivo' per incontrare la controparte ucraina Volodymyr Zelenskyj finché non sarà pronto per un...

Read more »