La settimana moda: le novità più interessanti della scena fashion

La settimana moda è arrivata e con lei le novità più interessanti della scena fashion. Dall'arte alla moda, passando per le nuove generazioni e le donne che lasciano il segno, ci sono sette storie che raccontano un presente creativo, dinamico e pieno di personalità.

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Il brand STAUD torna con una nuova collezione ispirata al Mediterraneo e ai tradizionali banchi della frutta, dove dettagli vintage e atmosfere da market all'aperto si intrecciano alle iconiche sneaker della maison. Un appuntamento che ormai è una tradizione e che permette di scoprire da vicino anche la Resort Collection, tra righe marinare, cotoni leggeri e silhouette rilassate.

La capsule più divertente di STAUD è un'esclusiva di Net-â-Porter e la si può trovare anche al beach club nascosto tra le rocce di Positano, raggiungibile solo via mare o attraverso una suggestiva scalinata. Anche perché quest'estate ci porta direttamente lì grazie alla capsule esclusiva firmata. Spirito mediterraneo, abiti leggeri ed eleganza rilassata, quella dei lunghi pranzi vista mare che sfumano naturalmente nell'ora dell'aperitivo.

Una collezione che racchiude tutto ciò che amiamo della Costiera Amalfitana e tutto ciò che abbiamo imparato ad amare di STAUD, uno dei brand più desiderati degli ultimi anni grazie ai suoi colori, alla sua freschezza e a quel perfetto equilibrio tra stile e accessibilità. La parola chiave? Escapismo estivo: tramonti infiniti, sale sulla pelle e valigie sempre pronte.

Inoltre, il beach club di APM Monaco e Nikki Beach Monte Carlo durante il GPGP sta per Gran Premio, certo, ma anche per grande occasione. E quella della Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 è senza dubbio la più glamour dell'anno. Dal 4 al 7 giugno, trasformando il celebre rooftop affacciato sul circuito in una destinazione imperdibile tra musica, intrattenimento e viste mozzafiato sulla pista.

Per l'occasione il beach club cambia pelle e si veste delle iconiche strisce rosse e bianche, un omaggio alla bandiera del Principato e alle radici monegasche della Maison. Ad aprire i festeggiamenti ci ha pensato anche il man of the moment, protagonista di un esclusivo appuntamento che ha dato il via al weekend più atteso dell'estate monegasca. Questo sì che è il concetto di hospitality che piace a Grazia.

Inoltre, Gucci ha scelto infatti Monaco come sfondo del primo capitolo di #GucciMonteCarlo, una narrazione visiva che profuma di mare aperto, piscine scintillanti e partenze improvvise, più all'insegna dell'avventura che del semplice relax. Tra le protagoniste della campagna le modelle del momento, insieme a una capsule di capi e accessori pensati per accompagnare l'estate più glamour della nostra vita.

Il vero filo conduttore del racconto è però, uno dei motivi floreali più iconici e affascinanti mai disegnati, che quest'anno celebra il suo sessantesimo anniversario. Creato nel 1966 da Vittorio Accornero su richiesta di Rodolfo Gucci per la Principessa Grace di Monaco, Flora torna oggi proprio nel luogo che più di ogni altro ne racconta le origini.

E così il cerchio si chiude: Monaco, il lusso senza tempo, l'eleganza in movimento e quel dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità che da sempre definisce l'universo Gucci. Inoltre, il brand rinnova la collaborazione con la prestigiosa scuola di moda di Antwerp, che ha formato alcuni dei più grandi nomi della moda contemporanea. Protagonista di questa edizione è Agar Enkhbaatar, giovane designer mongola che firma una capsule dal carattere audace, dove nostalgia, memoria e cultura digitale si incontrano.

Cinque pezzi dal forte impatto visivo che reinterpretano i codici creativi di Essentiel Antwerp con una sensibilità fresca e contemporanea. Perché il vero lusso, oggi, è scommettere sui talenti di domani.

Inoltre, Sir Quentin Blake, l'illustratore britannico che ha dato forma ai sogni e all'immaginario di intere generazioni, ha firmato una collezione che celebra la creatività più autentica e quel pizzico di meraviglia che troppo spesso dimentichiamo da adulti. Del resto, la vera eleganza è anche saper guardare il mondo con curiosità e leggerezza. E nessuno, come Quentin Blake, sa ricordarcelo meglio.

Infine, Alessandra Amoroso è il marchio di eyewear del gruppo, che ha firmato una collezione di occhiali da sole che racchiudono tutta la sua personalità e il suo stile. Una collezione che è un omaggio alla sua carriera e alla sua passione per la moda





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