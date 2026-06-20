La settimana parlamentare: errori e scippi legislativi

La settimana parlamentare è stata segnata da una serie di errori e scippi legislativi. La Camera ha discusso di tre decreti legge, mentre il Senato si è occupato di un disegno di legge sulla caccia. Il governo ha dovuto varare un altro decreto legge per cambiare una norma di dubbia costituzionalità introdotta al Senato.

La settimana parlamentare è stata segnata da una serie di errori e scippi legislativi. La Camera ha discusso di tre decreti legge , mentre il Senato si è occupato di un disegno di legge sulla caccia.

Il governo ha dovuto varare un altro decreto legge per cambiare una norma di dubbia costituzionalità introdotta al Senato. Il Parlamento europeo, invece, ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri molto restrittivo per gli immigrati, con il voto di una maggioranza che accomuna il Partito popolare europeo alle formazioni di destra conservatrici e a quelle più radicali, nazionaliste ed anti europeiste.

La delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo ha votato a favore del regolamento, insieme a Roberto Vannacci, esponente di una formazione di destra estrema. Inoltre, il Parlamento europeo ha revocato l'immunità parlamentare a Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia, a seguito di una inchiesta della magistratura belga su presunti rapporti poco ortodossi di europarlamentari con aziende cinesi





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