La settimana scorsa, blackout in diretta su Uomini e Donne e caos tra gli ospiti

La puntata finale di Uomini e Donne è stata seguita da un caos tra gli ospiti Cinzia, Marco e Mario. Maria De Filippi ha detto che può cambiare tutto a settembre, e questo ha creato un gran dibattito.

La settimana scorsa , durante l'intervista ad Angela Taccia su Uomini e Donne, è stato registrato un blackout in diretta. La causa del blackout non è stata ancora chiarita, ma sembra che qualcosa che Taccia ha detto abbia fatto saltare l'impianto.

La puntata finale di Uomini e Donne è stata seguita da un caos tra gli ospiti Cinzia, Marco e Mario. Maria De Filippi ha detto che può cambiare tutto a settembre, e questo ha creato un gran dibattito. Intanto, la città di Roma è stata classificata come la più esposta a eventi climatici estremi durante l'estate. Il meteo della Capitale prevede temperature alte e precipitazioni intense.

A Milano, una superstizione bizzarra è stata scoperta tra i cittadini e i turisti: si fanno le piroette sui testicoli di un toro. La crisi in corso, le guerre e le carestie stanno facendo sentire gli italiani sempre più stanchi. Francesco Pannofino ha lanciato un appello per l'Unhcr, chiedendo di tornare a sentire. Caterina Balivo ha mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro e una vasca a incasso.

Belen Rodriguez è stata accusata di omissione di soccorso dopo un doppio incidente con il suo SUV. Sinner è stato visto con un nervosismo crescente e dubbi sul suo fisico. Il meteo prevede un weekend di caldo pesante, con temperature alte in alcune città. Ma non ci sono speranze di un ribaltone climatico per la prossima settimana.

Una neonata di sei mesi è morta dopo una violenza sessuale. La madre, drogata, ha portato la piccola Mia in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Lino Banfi è stato visto in lacrime per Lucia, che gli chiedeva 'che farai quando mi dimenticherò di te?

' Caterina Balivo è stata vista scoppia a piangere. Alice Campello e Alvaro Morata sono stati visti insieme per i figli, con una festa a tema Holly e Benji. Niccolò Fabi ha parlato della morte di sua figlia Olivia, un dolore forte e incomprensibile. La musica gli ha aiutato contro la rabbia.

Sub morti alle Maldive, la folla è stata vista ai funerali di Muriel Oddenino, che pensava a sua figlia intrappolata nella grotta. Gli ultimi giorni diceva 'non preoccupatevi per me'. Una barca pesca ha trovato resti umani davanti all'isola di Tavolara, che si rivelano essere dei fratelli Deiana, scomparsi 13 mesi fa. Il ponte del 2 giugno è stato visto nei parchi divertimento di Gardaland e Cinecittà World, con offerte e novità per famiglie e gruppi.

Money Road è stato visto con serpenti, mangrovie e care tentazioni, con Giordano e Camilla che anticipano la seconda puntata. L'allenatore Italia, Roberto Mancini, ha scavalto Antonio Conte, con quote, rebus e sorprese per il nuovo ruolo di ct. L'ipertensione, il diabete e il colesterolo sono stati visti come un cuore a rischio per i bimbi a 10 anni, a causa di junk food e smartphone.

Il mentore di Monica Montefalcone è stato visto non sapendo che Monica conoscesse quella grotta, né che volesse andarci. Il suo lavoro rischia di morire con lei. Nicole Pallado ha compiuto 30 anni, con una casa a Padova che è un 'hotel boutique', con una lavanderia, un arredo minimale di lusso e tende distrutte dai gatti





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