La sfida del fondo da 1,776 miliardi di dollari di Trump mette sotto esame la nomina di Blanche a procuratore generale

Il procuratore generale ad interim Todd Blanche, nominato da Trump, affronta la resistenza dei repubblicani al Congresso e la sfiducia dei giudici a causa del fondo per le 'vittime dell'armaizzazione' e di casi giudiziari controversi.

Il contraccolpo sul fondo da 1,776 miliardi di dollari di Trump mette alla prova la candidatura di Blanche a procuratore generale degli Stati Uniti. Acting U.S. Attorney General Todd Blanche parla alla Freedom Tower di Miami, Florida, Stati Uniti, 20 maggio 2026.

REUTERS/Marco Bello/File Photo (Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. ) WASHINGTON, 29 maggio (Reuters) - Todd Blanche si è mosso rapidamente come procuratore generale ad interim degli Stati Uniti per compiacere l'uomo il cui volto ora adorna l'esterno della sede del Dipartimento di Giustizia di Washington: il presidente Donald Trump.

Il Dipartimento di Giustizia sotto Blanche, che ha assunto l'incarico all'inizio di aprile dopo che Trump ha licenziato il suo predecessore, Pam Bondi, ha ottenuto accuse penali contro l'ex direttore dell'FBI James Comey, ha intensificato l'indagine sull'ex direttore della CIA John Brennan e ha rimosso i comunicati stampa sulle prosecuzioni dei rivoltosi che hanno attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Ma la sua audizione per il lavoro permanente come massimo funzionario dell'apparato giudiziario del paese affronta il suo più grande ostacolo sulla creazione di un fondo da 1,776 miliardi di dollari per le vittime di quella che Trump ha chiamato 'armaizzazione' del governo, inclusi possibilmente i rivoltosi del 6 gennaio.

I legislatori, compresi molti nel Partito Repubblicano di Trump, hanno espresso profondo scetticismo sulla proposta e un giudice federale venerdì ha bloccato temporaneamente l'amministrazione Trump dal crearlo o gestirlo almeno fino a metà giugno. La sentenza è stata emessa in uno dei tre procedimenti giudiziari che cercano di smantellare il fondo.

Il 'Fondo Anti-Armaizzazione', istituito ai sensi di un accordo transattivo nella causa di Trump contro l'Agenzia delle Entrate per la fuga dei suoi record fiscali, è stato ampiamente deriso dai critici come un 'fondo nero' per gli alleati politici di Trump. I senatori hanno ritirato il fondo quando è stato presentato la scorsa settimana e hanno cancellato un voto pianificato sul finanziamento dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione in protesta.

Alcuni legislatori repubblicani hanno discusso di imporre restrizioni al fondo o eliminarlo completamente. Blanche è stato convocato a un incontro teso con i senatori repubblicani, molti dei quali hanno espresso furia per l'impatto politico del fondo e la prospettiva che persone condannate per reati violenti potessero ricevere indennizzi finanziati dai contribuenti.

'I senatori repubblicani erano incazzati', ha detto il senatore Ted Cruz, repubblicano del Texas, sul suo podcast. 'Per tutto l'incontro, urlavano contro il procuratore generale ad interim. ' Trump ha sostenuto il piano, scrivendo in un post sui social media che sta aiutando coloro che sono stati 'abused' dall'amministrazione del presidente democratico Joe Biden. Blanche ha difeso il fondo, dicendo che non ci sono requisiti di parte per presentare una domanda.

Una commissione di cinque persone, quattro delle quali Blanche nominerà direttamente, supervisionerà il risarcimento per coloro che rivendicano di essere vittime di 'lawfare' o 'armaizzazione', termini che Trump e i suoi alleati usano a lungo per condannare i procedimenti contro di loro. La reazione dei senatori repubblicani, il cui sostegno avrebbe bisogno per la conferma, mostra i rischi dell'approccio centrato su Trump di Blanche. Anche i tribunali hanno espresso sfiducia nel Dipartimento di Giustizia in diversi casi.

'C'è solo un'incompatibilità fondamentale tra la sua (di Trump) richiesta che il Dipartimento di Giustizia svolga lealmente tutti i suoi obiettivi di ritorsione, e il suo desiderio di vedere quelle cose avere successo nei tribunali e davanti alle giurie popolari', ha detto Peter Keisler, un ex funzionario del DOJ che ha servito come procuratore generale ad interim sotto il presidente repubblicano George W. Bush. Un portavoce del dipartimento ha detto che Blanche ha 'relazioni forti e produttive sia con il Congresso che con i tribunali mentre le leggi della nostra nazione sono fatte rispettare'.

Un giorno dopo lo scontro con i legislatori repubblicani, Blanche è stato rimproverato da un giudice federale. Il giudice distrettuale statunitense del Tennessee Waverly Crenshaw ha respinto un caso di traffico di esseri umani contro Kilmar Abrego Garcia, ritenendo che l'accusa sia stata presentata in modo improprio in ritorsione per la sua sfida legale alla sua deportazione ingiusta in El Salvador l'anno scorso.

Nella sua sentenza, il giudice ha citato le osservazioni di Blanche in un'intervista Fox News del giugno 2025 quando Blanche, allora viceprocuratore generale, ha detto che il governo ha iniziato a indagare su Abrego dopo che un altro giudice federale ha messo in discussione la sua deportazione. Crenshaw, nominato dal precedente presidente democratico Barack Obama, ha detto che le dichiarazioni di Blanche hanno legato la leadership del DOJ 'all'indagine compromessa e confermano ciò che l'ha motivata'.

Il Dipartimento di Giustizia ha promesso di fare appello contro la sentenza, definendola 'sbagliata e pericolosa'. Nelle carte del tribunale, i procuratori hanno negato qualsiasi motivazione politica. Blanche haworked his way from a paralegal to a supervisor in the U.S. Attorney's Office in Manhattan, un magnete per i migliori procuratori federali





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