La questione dell'intelligenza artificiale nella scrittura letteraria è un tema che sta prendendo sempre più piede. Le case editrici sono chiamate a selezionare e garantire la qualità dei testi, ma il problema è complesso e destinato a diventare sempre più difficile.

La sfida dell'intelligenza artificiale nella scrittura letteraria è un tema che sta prendendo sempre più piede. Non possiamo affermare con assoluta certezza se il contenuto di un libro sia nato dal talento di un autore in carne e ossa.

Il dubbio è ormai instillato nella mente dei lettori, che si improvvisano talvolta investigatori a caccia dell'intelligenza artificiale nascosta. Prove inconfutabili sono impossibili da raccogliere, col rischio di minare la fiducia tra chi scrive e chi legge, marchiando col sospetto anche firme innocenti. La questione è un tema per le case editrici, chiamate al ruolo di selezionatori e garanti contro il tranello tecnologico. Non un compito semplice, destinato a diventare sempre più complicato, con un inevitabile margine di fallibilità.

L'ultimo caso salito alla ribalta delle cronache ha riguardato l'assegnazione di un prestigioso premio letterario per racconti brevi. Lo scorso 13 maggio la Commonwealth Foundation ha annunciato i cinque vincitori e, come da prassi, gli scritti sono stati pubblicati sul sito web della celebre rivista letteraria londinese Granta. L'autore Jamir Nazir, proveniente dai Caraibi, è stato uno dei cinque selezionati tra 7.806 partecipanti quest'anno.

Secondo Pangram, un'azienda che offre strumenti di rilevamento dell'intelligenza artificiale, il 100% del suo racconto 'Serpent in the Grove' era stato scritto dall'AI. La tesi è stata sostenuta dai lettori che sui social hanno evidenziato alcune formule di scrittura presenti nel testo e ormai attribuite allo stile letterario dei bot. Granta ha promesso di indagare sulla vicenda, giungendo però a una franca conclusione: 'Forse non lo sapremo mai'. È un caso tra tanti.

A marzo, il New York Times ha interrotto la collaborazione con un giornalista freelance, dopo l'ammissione di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere la recensione di un libro che sembrava riprendere elementi di una recensione pubblicata sul Guardian. La casa editrice Hachette è stata costretta ad annullare la pubblicazione del romanzo horror 'Shy Girl', per il sospetto utilizzo della tecnologia nella stesura.

E sul mercato iniziano a fiorire rilevatori di intelligenza artificiale, apparentemente in grado di scovare il lavoro dei bot spacciati per sforzi umani, ma in realtà affatto infallibili. Che sfida comporta per le case editrici? Quali strumenti sono messi in campo per fronteggiarla? Ne abbiamo parlato con Francesco Guglieri, responsabile della saggistica studio di Einaudi: 'Al momento non esistono vere strategie di tipo tecnologico per affrontare il problema.

Anche perché, come stiamo vedendo, esistono software che promettono di rilevare l'utilizzo dell'AI, ma molto spesso producono falsi positivi e risultati poco affidabili. L'attenzione per noi resta innanzitutto sulla qualità dell'opera: deve essere un buon libro. E questo tende a escludere testi prodotti direttamente con l'intelligenza artificiale'. Se uno scrittore o un saggista utilizza questi strumenti per raccogliere fonti, organizzare il lavoro o supportare alcune fasi della ricerca, è libero di farlo.

Il problema nasce quando l'intelligenza artificiale interviene direttamente nella scrittura. Allo stato attuale produce testi spesso piatti, insoddisfacenti, pieni di formule e cliché: testi riconoscibili non solo come artificiali, ma prima ancora come brutti, privi di voce, di personalità, di qualcosa che li renda davvero interessanti. Questa è la principale strategia di selezione. Quello che sta dicendo è che al momento non necessitano di software dedicati, perché da soli sono in grado di scovare l'uso dell'AI?

Più che riconoscere l'uso dell'intelligenza artificiale in sé, quello che riconosciamo è soprattutto una scrittura piatta, mediocre. In fondo è lo stesso tipo di mediocrità che si ritrova anche in certi testi scritti da esseri umani, semplicemente sono brutti testi. Questo vale certamente per la narrativa, ma anche per la saggistica, dove ritmo e vivacità fanno la differenza tra un testo valido e uno che non lo è.

Molti testi mediocri non sono scritti con l'intelligenza artificiale, sono scritti da persone. Cosa succederà in futuro è difficile da prevedere. Tutto si muove a una velocità tale che ciò che era vero sei mesi fa oggi magari non lo è più. Secondo quanto sostengono le Big tech, si arriverà a sistemi indistinguibili dalla scrittura umana.

Qui entrano in gioco anche convinzioni personali. Prendiamo il caso delle traduzioni. Già oggi il livello di una traduzione automatica è molto alto e, per testi tecnici come le istruzioni di montaggio ai manuali di programmazione. Probabilmente l'intelligenza artificiale è già più che sufficiente.

Ma una traduzione letteraria è un'altra cosa. La traduzione di un romanzo di Ian McEwan fatta da Susanna Basso è implicitamente diversa da quella che potrebbe produrre una macchina. E non solo per una questione qualitativa, anche se naturalmente conta pure quella. Possiamo immaginare che un giorno esista un'intelligenza artificiale capace di tradurre come Susanna Basso. Non è detto, ma immaginiamo pure che accada





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