La sfida della managerialità per le piccole imprese e il ruolo strategico del terziario

Guido Lazzarelli di Confcommercio analizza la necessità di professionalizzare la gestione delle microimprese e illustra l'importanza del settore dei servizi, che incide per il 58% sul PIL italiano.

L'analisi presentata recentemente a Roma, in occasione del lancio del nuovo Osservatorio del Terziario promosso da Manageritalia, ha gettato una luce fondamentale sulle dinamiche che regolano l'economia delle piccole e piccolissime imprese in Italia.

Guido Lazzarelli, in qualità di direttore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio, ha sottolineato con forza come i dati statistici, sebbene essenziali, non possano essere interpretati in modo superficiale. Secondo l'esperto, i numeri devono servire come bussola per comprendere che lo sviluppo e la sopravvivenza delle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte dipendono ormai in modo imprescindibile da un incremento della managerialità interna.

Non si tratta più soltanto di saper gestire un prodotto o un servizio, ma di saper guidare l'impresa attraverso una visione strategica e organizzata che permetta di navigare in un mercato sempre più complesso e instabile. Secondo Lazzarelli, esiste un malinteso diffuso per cui si pensa che la cultura manageriale sia un lusso o un requisito esclusivo delle grandi multinazionali.

Al contrario, la sfida che deve affrontare un piccolo artigiano o un micro-imprenditore è sostanzialmente identica a quella di un grande gruppo industriale: entrambi devono gestire costi, ottimizzare i processi, attrarre talenti e rispondere alle esigenze di un cliente sempre più esigente. La managerialità viene quindi definita come un insieme integrato di strumenti culturali, tecnici ed esperienziali.

Questi strumenti permettono di trasformare un'attività basata esclusivamente sull'intuizione o sulla tradizione in un business strutturato, capace di pianificare l'espansione, gestire il rischio e implementare l'innovazione tecnologica senza smarrire l'identità della propria impresa. Un altro punto cruciale dell'intervento ha riguardato il ruolo predominante del settore terziario nell'attuale architettura economica del Paese. I dati evidenziano che i servizi rappresentano oggi il 58% del Prodotto Interno Lordo nazionale, un dato che testimonia una trasformazione profonda e irreversibile.

Questo processo non è nato improvvisamente, ma è il risultato di un'evoluzione iniziata decenni fa. Lazzarelli ha ricordato come, tra gli anni Settanta e Ottanta, il terziario abbia svolto una funzione di ammortizzatore sociale fondamentale, assorbendo gran parte della manodopera che era stata espulsa a causa della deindustrializzazione che aveva colpito diverse aree geografiche dell'Italia. Quello che era iniziato come un processo di riassorbimento è diventato nel tempo il vero motore della crescita economica nazionale.

Oggi, tuttavia, la sfida si è spostata dalla semplice creazione di posti di lavoro alla qualificazione degli stessi. Poiché la trasformazione verso un'economia dei servizi è ormai inarrestabile, il valore aggiunto del terziario risiede nella sua capacità di generare occupazione di alta qualità. Non è più sufficiente fornire un servizio, ma è necessario farlo con un livello di professionalità che consenta di competere su scala globale.

La creazione di una manodopera qualificata, aggiornata sulle competenze digitali e dotata di capacità di gestione, è l'unica via per evitare che le imprese italiane rimangano marginalizzate rispetto ai competitor internazionali. In questo contesto, l'Osservatorio del Terziario si pone come uno strumento essenziale per monitorare queste tendenze e guidare le politiche di formazione e welfare verso le reali necessità del mercato del lavoro contemporaneo





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