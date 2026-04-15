La Sfida di Magyar: Un Nuovo Capitolo per l'Ungheria?

L'analisi della recente vittoria di Magyar alle elezioni europee in Ungheria, esplorando le dinamiche politiche, le accuse al regime di Orbán, le strategie elettorali e le sfide future.

Ha tenuto il suo discorso di fronte a migliaia di giovani sulle rive del Danubio. Ha chiamato per nome il presidente della Repubblica Tamás Sulyok, uomo di fiducia di Orbán , chiedendogli di conferirgli il mandato il prima possibile e poi di annunciare una nuova agenzia anticorruzione, la riforma della magistratura, un viaggio a Varsavia e poi a Bruxelles per sbloccare i venti miliardi di fondi europei congelati.

Per capire la portata di questa vittoria bisogna capire cosa ha costruito Orbán in sedici anni. Non si tratta soltanto di un governo che ha vinto molte elezioni in un sistema che il PE ha definito una autocrazia elettorale. Si tratta di qualcosa di più preciso e: la cattura sistematica di ogni istituzione dello Stato, finanziata in larga parte con i soldi dei contribuenti europei. Ha riscritto la Costituzione, ridisegnato i collegi elettorali su misura propria, nominato fedelissimi a ogni posizione chiave con mandati pluriennali appositamente calibrati per sopravvivere a eventuali cambi di governo. Il procuratore generale, il presidente della Corte Suprema, tutti e 15 i giudici della Corte Costituzionale: Il Consiglio di bilancio — che ha potere di veto sulla legge finanziaria — è composto da fedelissimi con mandati dai sei ai dodici anni. Centinaia di materie sono state portate sotto il regime delle leggi cardinali, che richiedono i due terzi del parlamento per essere modificate.

Un sistema poi ci sono i soldi. L’80% dei fondi strutturali europei del periodo 2014-2021 erano già stati allocati entro la fine del 2017, con 5,6 miliardi spesi nel solo mese di dicembre di quell’anno, a pochi mesi dalle elezioni del 2018. Una con i fondi della Ue. Non era un’iperbole. Era una descrizione agli oligarchi del regime. Un sistema di acquisto del consenso a basso costo, pagato in buona parte da Bruxelles, che il Parlamento europeo denunciava dal 2012 mentre Commissione e Consiglio guardavano dall’altra parte.

Per oltre vent’anni ha militato in Fidesz, partito al quale aveva aderito ancora studente, affascinato — come racconta lui stesso — dall’immagine del giovane Orbán che nel 1989 chiedeva dalla Piazza degli Eroi. Ha lavorato al ministero degli Esteri, poi alla rappresentanza ungherese presso l’Unione europea a Bruxelles, poi nel gabinetto del premier. Ha sposato, che sarebbe diventata ministra della Giustizia di Orbán. Ha guidato una banca statale e poi un’agenzia per i prestiti agli studenti. Era, con ogni evidenza, un uomo del sistema. La rottura è arrivata nel febbraio 2024, quando lo scandalo della grazia concessa a un uomo coinvolto in una vicenda di ha travolto la presidente della Repubblica Katalin Novák e la stessa Varga, costringendole alle dimissioni. Magyar ha usato quell’apertura per rilasciare un’intervista dal Tibisco, il fiume che attraversa la pianura ungherese e quattro mesi dopo ha portato il partito al 30% alle elezioni europee.

È questa biografia a renderlo così efficace e, allo stesso tempo, così da decifrare. Sa come funziona la macchina dall’interno. La sua accusa al regime non è quella di un oppositore ideologico che denuncia dall’esterno: è quella di un per un elettorato larghissimo molto più largo delle sue posizioni politiche personali. E qui sta il paradosso politico più interessante. Magyar è un conservatore cattolico che siede nel Ppe, usa citazioni di Giovanni Paolo II come slogan elettorali, alle quote europee sui migranti, ha posizioni caute sul riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, propone un referendum sull’adesione dell’Ucraina alla Nato. Non vuole esserlo, e non ha mai finto di esserlo. Eppure sono stati in larga misura gli elettori urbani, progressisti, liberali, i giovani della Gen Z a portarlo alla vittoria.

Le code ai seggi nei quartieri di Budapest, i festeggiamenti spontanei nelle strade, l’affluenza quasi all’80%: il più alto dato di partecipazione della storia post-comunista ungherese, superiore persino alle prime elezioni libere del 1990. Quella folla non stava festeggiando il programma di Magyar. Magyar era lo strumento. Il solo in grado, dato il sistema elettorale ridisegnato per garantire la vittoria di Fidesz, di arrivare ai due terzi necessari per riscrivere le regole del gioco. Il programma di Tisza si intitola Per un’Ungheria efficiente e umana. Già il sottotitolo è eloquente: non è un programma ideologico, è un programma di. Alcune scelte di personale la dicono lunga: per l’energia Magyar ha reclutato István Kapitány, ex vicepresidente globale di Shell, e Anita Orbán (nessuna parentela), ex consulente di Cheniere ed ex inviata per la sicurezza energetica sotto Fidesz. Non è esattamente il profilo di chi è convinto della necessità della transizione ecologica, chiudere la dipendenza dall’energia russa entro il 2035





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