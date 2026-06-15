La sfida di Vannacci e le contromosse di Meloni: tra delegittimazione, voto utile e rischio di crisi di governo

L'articolo analizza la strategia di Giorgia Meloni per contrastare la crescente popolarità del generale Roberto Vannacci e del suo movimento Futuro Nazionale. Vengono esaminate le diverse opzioni sul tavolo: dalla campagna di delegittimazione che lo presenta come un 'utile idiota' degli avversari, al richiamo al voto utile, fino alle ipotesi di riavvicinamento con la Lega o di elezioni anticipate. Il testo valuta l'efficacia di tali contromosse e esplora il dilemma della premier: cedere alle richieste di Vannacci o rischiare una sconfitta elettorale.

Il trend del partito di Giorgia Meloni è in crescita nei sondaggi, ma questa ascesa comporta una sfida inaspettata: la crescente popolarità del generale Roberto Vannacci e del suo movimento, Futuro Nazionale , sta diventando un problema politico insidioso per la premier.

Ciò che inizialmente sembrava un fenomeno marginale si sta trasformando in una minaccia concreta, capace di attrarre consensi dalla base della destra e di destabilizzare l'equilibrio politico. Meloni ha modificato radicalmente il suo approccio: da un iniziale tentativo di ignorare Vannacci, è passata a una strategia di attacco personale, riconoscendo così l'entità del pericolo. La domanda che emerge è quali strumenti la leader di Fratelli d'Italia abbia a disposizione per contrastare l'ascesa del generale e quanto questi siano efficaci.

La prima mossa messa in campo è una campagna di delegittimazione sistematica. L'obiettivo è presentare Vannacci come una marionetta nelle mani di influenze esterne pericolose, come l'ideologo putiniano Aleksandr Dugin o l'americano Steve Bannon, oppure addirittura come una pedina del renzismo.

Si cerca altresì di dipingere Futuro Nazionale come un movimento che, con i suoi voti in Parlamento, finisce per avvantaggiare la sinistra e, soprattutto, sottrae consensi alla destra tradizionale, un 'furto' che potrebbe rivelarsi decisivo in un sistema elettorale maggioritario. Vannacci viene etichettato come l'utile idiota di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, un fantoccio utile agli avversari. Questo argomento ha una sua logica stringente per l'elettorato razionale, ma il consenso politico non si basa solo sulla razionalità.

Le emozioni, le frustrazioni, le promesse non mantenute pesano come macigni. Vannacci incanala questo malcontento, sfidando la realpolitik di Meloni su immigrazione e Ucraina, e trovando ascolto tra chi si sente tradito. La seconda leva è il richiamo al voto utile. Meloni potrebbe invocare la concentrazione dei suffragi sul partito che realmente può vincere, dipingendo il voto a Vannacci come un voto sprecato.

È un ragionamento sensato, ma rischia di non convincere chi, delusa dalla Meloni 'draghizzata' in economia e 'macronizzata' in Europa, vede nel generale un'alternativa più autentica. Il paragone con l'esperienza del Movimento 5 Stelle è calzante: un consenso protestatario che non si piega alle logiche del bipolarismo. Nel tentativo di contenere Vannacci, si potrebbe pensare di rafforzare la Lega, riportando Matteo Salvini al ministero dell'Interno per contendere al generale il vessillo della remigrazione.

Tuttavia, Salvini è politicamente indebolito e una sua rinascita potrebbe cannibalizzare i consensi di Fratelli d'Italia. L'idea opposta, unire le forze con Carlo Calenda, è impraticabile perchè il leader di Azione non ha alcun interesse a fondersi con la destra. Ipotesi più estreme, come mobilitare il capo di Stato maggiore dell'Esercito Carmine Masiello come contraltare istituzionale, o addirittura anticipare le elezioni (si vocifera dell'11 aprile, dopo la maturazione del diritto alla pensione dei parlamentari), appaiono poco realistiche.

Come nota Stefano Folli, il panico è eccessivo: Vannacci potrebbe dissolversi. Ma se a gennaio il movimento dovesse raggiungere la doppia cifra, Meloni si troverà di fronte a un bivio: rischiare la sconfitta o cedere alle richieste del generale su immigrazione e altri temi. Tutto induce a credere che, per necessità, la premier sceglierebbe la seconda strada, evitando una frattura definitiva con l'elettorato più estremista della destra





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