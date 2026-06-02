La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito, Ulysses de la Cruz, che viene preso in consegna da Gianluca Zambrotta. La partita è caratterizzata da una rassegna di gol regolari annullati, che terminerà agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio.

La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito, Ulysses de la Cruz, che viene preso in consegna da Gianluca Zambrotta .

La partita è caratterizzata da una rassegna di gol regolari annullati, che terminerà agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio. La formazione italiana è schierata con Buffon, Panucci, Cannavaro, Nesta, Maldini, Zambrotta, Tommasi, Di Biagio, Doni, Totti e Vieri. La Lazio deve aspettare l'Inter? Vieri afferma che si aspetta solo il pullman, deve attaccare.

La sfida è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, tra cui 2 con la Croazia, 2 con il Messico e uno con la Corea del Sud. La partita è terminata con la sconfitta italiana agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio. La formazione ecuadoriana è stata schierata con Cevallos, De La Cruz, Hurtado, Poroso, Guerron, Mendez, E. Tenorio, Obregon, Chala e Aguinaga.

La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La sfida è stata un momento importante per la squadra italiana, che ha dovuto affrontare una serie di sfide difficili. La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La formazione italiana è stata schierata con Buffon, Panucci, Cannavaro, Nesta, Maldini, Zambrotta, Tommasi, Di Biagio, Doni, Totti e Vieri.

La Lazio deve aspettare l'Inter? Vieri afferma che si aspetta solo il pullman, deve attaccare. La sfida è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, tra cui 2 con la Croazia, 2 con il Messico e uno con la Corea del Sud. La partita è terminata con la sconfitta italiana agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio.

La formazione ecuadoriana è stata schierata con Cevallos, De La Cruz, Hurtado, Poroso, Guerron, Mendez, E. Tenorio, Obregon, Chala e Aguinaga. La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La sfida è stata un momento importante per la squadra italiana, che ha dovuto affrontare una serie di sfide difficili





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italia Ecuador Ulysses De La Cruz Gianluca Zambrotta Byron Moreno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incidente incredibile in Ecuador: barella medica 'investe' un giocatore durante una partitaUn episodio quanto mai curioso ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio in Ecuador e non solo. Nel corso della sfida di Serie B tra El Nacional e Liga de Portoviejo, il...

Read more »

L'Italia applaude l'Italia e accarezza la memoriaBezzecchi ha vinto indossando un casco dedicato ad Alex Zanardi

Read more »

Ecuador, ecco la lista dei convocati al Mondiale: Estupinan insieme ad un altro italianoL'Ecuador ha consegnato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026.

Read more »

UE, flessibilità di bilancio per l'Italia: resistenze nel Consiglio e priorità dell'Italia sui BalcaniLa Commissione Europea valuta di concedere all'Italia un margine dello 0,3% del PIL tramite la clausola di salvaguardia nazionale per fronteggiare la crisi energetica, ma incontra resistenze nel Consiglio dove si criticano i sussidi ai combustibili fossili. Il governo Meloni punta a investimenti verdi e rassicura Bruxelles, mentre la premier ribadisce le priorità italiane sull'allargamento UE ai Balcani.

Read more »