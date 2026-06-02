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La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito

Calcio News

La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito
ItaliaEcuadorUlysses De La Cruz
📆6/2/2026 10:10 PM
📰TuttoMercatoWeb
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La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito, Ulysses de la Cruz, che viene preso in consegna da Gianluca Zambrotta. La partita è caratterizzata da una rassegna di gol regolari annullati, che terminerà agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio.

La sfida tra Italia e Ecuador si apre con l'agiografia del calciatore di Quito, Ulysses de la Cruz, che viene preso in consegna da Gianluca Zambrotta .

La partita è caratterizzata da una rassegna di gol regolari annullati, che terminerà agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio. La formazione italiana è schierata con Buffon, Panucci, Cannavaro, Nesta, Maldini, Zambrotta, Tommasi, Di Biagio, Doni, Totti e Vieri. La Lazio deve aspettare l'Inter? Vieri afferma che si aspetta solo il pullman, deve attaccare.

La sfida è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, tra cui 2 con la Croazia, 2 con il Messico e uno con la Corea del Sud. La partita è terminata con la sconfitta italiana agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio. La formazione ecuadoriana è stata schierata con Cevallos, De La Cruz, Hurtado, Poroso, Guerron, Mendez, E. Tenorio, Obregon, Chala e Aguinaga.

La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La sfida è stata un momento importante per la squadra italiana, che ha dovuto affrontare una serie di sfide difficili. La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La formazione italiana è stata schierata con Buffon, Panucci, Cannavaro, Nesta, Maldini, Zambrotta, Tommasi, Di Biagio, Doni, Totti e Vieri.

La Lazio deve aspettare l'Inter? Vieri afferma che si aspetta solo il pullman, deve attaccare. La sfida è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, tra cui 2 con la Croazia, 2 con il Messico e uno con la Corea del Sud. La partita è terminata con la sconfitta italiana agli ottavi, sentenziati anche da Byron Moreno, fra le vibranti proteste della nostra Federcalcio.

La formazione ecuadoriana è stata schierata con Cevallos, De La Cruz, Hurtado, Poroso, Guerron, Mendez, E. Tenorio, Obregon, Chala e Aguinaga. La partita è stata caratterizzata da una serie di gol regolari annullati, che hanno contribuito alla sconfitta italiana. La sfida è stata un momento importante per la squadra italiana, che ha dovuto affrontare una serie di sfide difficili

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Italia Ecuador Ulysses De La Cruz Gianluca Zambrotta Byron Moreno

 

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