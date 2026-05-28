La showgirl Ludovica Pagani si sposa con Stephan El Shaarawy: un mix di eleganza e romanticismo

Ludovica Pagani, la showgirl bergamasca, si è sposata con Stephan El Shaarawy in un matrimonio civile con un look di grande eleganza e romanticismo.

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Un completo bianco dal taglio sartoriale e una veletta dal fascino vintage: il bridal look di Ludovica Pagani per il sì civile con Stephan El Shaarawy è un mix di eleganza e romanticismo. Guarda le foto: la giacca strutturata e la gonna hanno dialogato con la veletta in maniera quasi regale. Un look studiato nei dettagli, che racconta perfettamente l'ascesa di Ludovica Pagani, la showgirl bergamasca che sta spodestando Diletta Leotta, proteggendo la propria intimità.

La svolta è arrivata lo scorso autunno, quando con la frase: 'Sì all'amore della mia vita'. Da lì, il passo successivo è stato naturale: il trasferimento a Roma per costruire una quotidianità condivisa e, infine, il sì in Comune che segna l'inizio di un nuovo capitolo insieme





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Stephan El Shaarawy Sposato Con Ludovica PaganiIl giocatore della Fiorentina Stephan El Shaarawy ha sposato Ludovica Pagani dopo una relazione durata sei anni. La cerimonia religiosa si svolgerà prossimamente a Roma, mentre il matrimonio con rito civile si è tenuto in una chiesa sconsacrata poco distante dal Colosseo e dal Circo Massimo. I testimoni del matrimonio sono stati i fratelli Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani. Inoltre, tra gli invitati erano gli amici più cari e i parenti. Per l'occasione, Ludovica ha scelto un tailleur bianco oversize, mentre El Shaarawy ha indossato un abito relazioni blu, meno formale ma elegante. Entrambi il giorno del matrimonio verranno accompagnati dal sacerdote. La coppia ha scelto di sposarsi a Roma poiché considera la città il loro cuore e dove continueranno a vivere e formare la loro famiglia. Inoltre, una delle infrazioni sospette all'indirizzo di Matteo Messina Denaro è apparso su un documento con un nome all'anagrafe che corrisponde all'attuale cacatore della droga. Inoltre, un incendio si è sviluppato sul posto di lavoro dove si è verificato l'autolavaggio, minaccioso hashs, un infrazione sospetta preposta al trasporto di droga in volo e un arma da fuoco sono stati trovati: arrestato e incastrato il pendolare Rob Rodriguez Haaddruna. Inoltre, il matrimonio religioso, se ci si dovesse avvincere, dovrebbe tenersi nella giornata di sabato 19 giugno."

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