La sicurezza al centro del dibattito culturale occidentale

Il dibattito sulla libertà di espressione si è concentrato per anni sulla censura, ma oggi emerge un fenomeno diverso e più sfumato: la prevenzione di eventi culturali per ciò che potrebbe accadere attorno ad essi. Recentemente, il British Museum ha rinviato un evento dedicato alla storia dell'antico Israele e del regno di Giuda, inserito nel programma del primo Mese della Cultura Ebraica britannico, dopo aver ricevuto informazioni secondo cui una 'parte significativa' delle persone registrate avrebbe avuto intenzione di interrompere l'evento. La decisione ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull'antisemitismo e sulle tensioni generate dalla guerra in Medio Oriente. Tuttavia, l'aspetto più interessante della vicenda risiede altrove. Il museo ha infatti insistito sul fatto che il rinvio fosse stato deciso per 'proteggere l'evento, non per ridimensionarlo' e che l'obiettivo fosse garantire 'un ambiente rispettoso e sicuro per visitatori, relatori e personale'. Non una presa di distanza dai contenuti della conferenza, ma un atto di prevenzione rispetto alle reazioni che avrebbe potuto suscitare: una distinzione sottile ma significativa, che racconta qualcosa che va ben oltre il singolo caso. Sempre più spesso, infatti, le istituzioni culturali sembrano interrogarsi non solo su ciò che vale la pena ospitare, ma anche su ciò che saranno in grado di gestire, anche a programmazione già stabilita.

Il dibattito sulla libertà di espressione si è concentrato per anni sulla censura, ma oggi emerge un fenomeno diverso e più sfumato: la prevenzione di eventi culturali per ciò che potrebbe accadere attorno ad essi.

Recentemente, il British Museum ha rinviato un evento dedicato alla storia dell'antico Israele e del regno di Giuda, inserito nel programma del primo Mese della Cultura Ebraica britannico, dopo aver ricevuto informazioni secondo cui una 'parte significativa' delle persone registrate avrebbe avuto intenzione di interrompere l'evento. La decisione ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull'antisemitismo e sulle tensioni generate dalla guerra in Medio Oriente.

Tuttavia, l'aspetto più interessante della vicenda risiede altrove. Il museo ha infatti insistito sul fatto che il rinvio fosse stato deciso per 'proteggere l'evento, non per ridimensionarlo' e che l'obiettivo fosse garantire 'un ambiente rispettoso e sicuro per visitatori, relatori e personale'. Non una presa di distanza dai contenuti della conferenza, ma un atto di prevenzione rispetto alle reazioni che avrebbe potuto suscitare: una distinzione sottile ma significativa, che racconta qualcosa che va ben oltre il singolo caso.

Sempre più spesso, infatti, le istituzioni culturali sembrano interrogarsi non solo su ciò che vale la pena ospitare, ma anche su ciò che saranno in grado di gestire, anche a programmazione già stabilita. Un precedente si è registrato nel 2024 alla, che ha deciso di cancellare una mostra itinerante sui pogrom antisemiti prodotta dal National Holocaust Centre britannico. La motivazione ufficiale faceva riferimento al timore che l'esposizione potesse alimentare tensioni e proteste nel clima successivo al 7 ottobre.

Non era quindi in discussione il valore storico della mostra: a essere valutato era il contesto nel quale sarebbe stata accolta. La scrittrice palestinese Randa Abdel-Fattah, ritenendo la sua presenza potenzialmente problematica. Sempre in Oceania, nel 2025, il Bendigo Writers Festival ha introdotto un codice di condotta pensato per scoraggiare temi ritenuti divisivi e prevenire conflitti. Il risultato è stato il ritiro di oltre cinquanta autori e la cancellazione di una parte consistente del programma.

Samuel Cairnduff, docente di cultura e comunicazione all'Università di Melbourne, ha osservato come questo tipo di approccio finisca per produrre più controversie di quante ne eviti, alterando i termini di impegni già assunti. Nel 2024 il festival è stato investito da una dura campagna di contestazione nei confronti del suo principale sponsor, il fondo d'investimento Baillie Gifford, accusato da alcuni autori e attivisti di avere legami con aziende coinvolte nel conflitto in Medio Oriente.

Diversi scrittori hanno annunciato il proprio ritiro dal programma e altri hanno minacciato boicottaggi. A quel punto gli organizzatori hanno deciso di interrompere una partnership che durava da quasi vent'anni. Il motivo? Il clima di tensione avrebbe potuto compromettere la capacità di organizzare un festival 'sicuro e di successo'.

Una parola, in effetti, torna con impressionante frequenza in quasi tutti questi episodi: 'sicurezza'. Per decenni il dibattito culturale occidentale si è sviluppato attorno a concetti come libertà di espressione, censura, provocazione e trasgressione. Oggi il lessico sembra cambiato. Musei, università e festival parlano sempre più spesso di gestione del rischio, sostenibilità, prevenzione dei conflitti.

In altre parole, la prospettiva di proteste, boicottaggi o campagne di pressione entra sempre più spesso nel calcolo che precede le scelte culturali. Altre volte il problema non è più la conferenza, la mostra o il festival. È direttamente l'artista. Lo dimostrano, seppure in maniera diversa, le recenti polemiche che hanno investito Erri De Luca e Francesco De Gregori.

Dopo alcune dichiarazioni sul conflitto mediorientale, entrambi sono stati travolti da una valanga di critiche e da inviti al boicottaggio. Nulla di nuovo, si potrebbe obiettare: scrittori, musicisti e intellettuali sono sempre stati contestati per le loro idee.

Ma, nel caso di De Gregori, la polemica non è nata tanto da ciò che ha detto, quanto da ciò che ha scelto di non dire: dal suo rifiuto di aderire a quell'obbligo di schieramento che sempre più spesso sembra gravare sulle figure pubbliche. Il conflitto, anche in questo caso, si sposta a monte. Ancora prima che un'idea venga espress





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