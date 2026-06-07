La 'signora delle truffe' colpisce ancora a Merano

Una donna di 81 anni, soprannominata la 'signora delle truffe', è stata denunciata per aver trascorso un weekend in una struttura del centro di Merano senza pagare il conto. L'anziana, che ha collezionato 350 denunce in tutta Italia, è stata identificata grazie alla sua fama e alla circolazione della sua foto segnaletica in gruppi Whatsapp dedicati al settore dell'ospitalità. La donna utilizza sempre lo stesso modus operandi: si registra in hotel o si siede al ristorante, usufruisce dei servizi e poi sparisce senza pagare.

Una donna di 81 anni, soprannominata la 'signora delle truffe', è stata nuovamente denunciata per aver trascorso un weekend in una struttura del centro di Merano senza pagare il conto.

L'anziana, che ha collezionato 350 denunce in tutta Italia, è stata identificata grazie alla sua fama e alla circolazione della sua foto segnaletica in gruppi Whatsapp dedicati al settore dell'ospitalità. La donna utilizza sempre lo stesso modus operandi: si registra in hotel o si siede al ristorante, usufruisce dei servizi e poi sparisce senza pagare. L'ultimo caso è stato segnalato alle forze dell'ordine, che sono riuscite a individuarla sotto i portici del centro di Merano





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