Il Bologna ha annunciato l'arrivo di Giuseppe Pierini come nuovo allenatore, mentre il Sassuolo ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico. La Fiorentina può ora diventare il nuovo allenatore della squadra, dopo che la clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione è scattata dopo una salvezza tranquilla.

La situazione delle panchine in Serie A continua a cambiare ora dopo ora. Mancano ancora molte decisioni definitive, ma altre sono più chiare con il passare dei giorni.

Il Bologna ha annunciato l'arrivo di Giuseppe Pierini come nuovo allenatore, mentre il Sassuolo ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico. La Fiorentina può ora diventare il nuovo allenatore della squadra, dopo che la clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione è scattata dopo una salvezza tranquilla. De Rossi sta già pianificando la stagione in arrivo e dovrebbe essere confermato sulla panchina del Lecce. Accostato però anche ad altre squadre, ad ora fede le sue recentissime dichiarazioni.

Dopo il terremoto che ha portato all'addio ufficiale di Massimiliano Allegri, per la panchina rossonera sembra essere in vantaggio Oliver Glasner, reduce dalla Conference League vinta con il Crystal Palace. Restano validi i profili di altri allenatori, tra cui Paolo Bianco, che resta alla guida del club biancorosso dopo aver centrato la Serie A. Il tecnico, fresco di esonero da parte del Milan, si rimette quindi subito in sella e si appresta a prendere il posto lasciato libero da Antonio Conte.

L'intesa con il Napoli prevede un contratto di due anni. L'intenzione è sempre stata quella di andare avanti insieme e la società lo ha comunicato recentemente, rendendo il tutto ufficiale. Il Sassuolo ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, che ora può diventare il nuovo allenatore della Fiorentina al posto di. Il tecnico, fresco di esonero da parte del Milan, si rimette quindi subito in sella e si appresta a prendere il posto lasciato libero da Antonio Conte. L'intesa con il Napoli prevede un contratto di due anni





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