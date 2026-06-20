Gli attacchi israeliani nel Libano meridionale continuano nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, secondo la Protezione civile libanese. Il bilancio degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito a sette morti, comprese due bambine. Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno causato finora 4.057 morti e 12.121 feriti.

La situazione nel Medio Oriente è sempre più tesa. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, si recherà in Svizzera per partecipare ai colloqui tra Usa e Iran sul nucleare.

Gli incontri tecnici tra le due nazioni dovrebbero iniziare in Svizzera entro uno o due giorni, secondo fonti del governo pachistano. Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti per avviare la prossima fase del memorandum d'intesa di Islamabad. Teheran si è detta pronta a rispettare il memorandum se gli Stati Uniti garantiranno il rispetto dei termini anche da parte di Israele in Libano.

Intanto, gli attacchi israeliani nel Libano meridionale continuano nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, secondo la Protezione civile libanese. Il bilancio degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito a sette morti, comprese due bambine. Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno causato finora 4.057 morti e 12.121 feriti.

Il gruppo militante libanese Hezbollah ha dichiarato che Israele ha la piena responsabilità per aver violato il cessate il fuoco. Israele ha continuato a bombardare il sud e l'est del Libano nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco. Il vicepresidente JD Vance dovrebbe partire per la Svizzera oggi per i colloqui con l'Iran. Il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz è aumentato, mentre le forze americane continuano a operare nell'area per garantire la libertà di navigazione.

Il Pakistan ha annunciato che colloqui a livello tecnico si terranno a Burgenstock, in Svizzera, il 21 giugno del 2026, in seguito alla firma del memorandum d'intenza tra Usa e Iran. L'Iran ha dichiarato che non siamo ancora alla seconda fase dei negoziati





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