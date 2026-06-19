La riapertura dello Stretto di Hormuz e l'aumento della produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti porteranno a un eccesso di offerta di petrolio nel mercato mondiale nel 2027. Ciò potrebbe portare a un calo dei prezzi del petrolio e a un aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, è necessario rafforzare la Unione Europea per affrontare le future sfide del mercato petrolifero.

Dal 2027 ci sarà un eccesso di offerta di petrolio nel mercato mondiale, a causa della riapertura dello Stretto di Hormuz e dell'aumento della produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti .

L'offerta di petrolio salirà a oltre 110 milioni di barili al giorno, mentre la domanda sarà di circa 105 milioni di barili. Ciò porterà a un surplus di offerta di circa 5 milioni di barili al giorno. La situazione è favorevole per l'Italia, poiché i prezzi del petrolio potrebbero scendere verso luglio, mentre i tassi di interesse potrebbero aumentare.

Tuttavia, è necessario rafforzare la Unione Europea per affrontare le future sfide del mercato petrolifero. L'accordo tra USA e Iran ha portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla revoca del blocco navale statunitense. Ciò ha portato a un aumento delle esportazioni di petrolio iraniano e a un aumento della produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti.

La capacità di produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti è passata da 3,1 milioni di barili al giorno nel 2016 a quasi 4,4 milioni di barili al giorno entro il 2026. Il ministro dell'Energia Suhail al-Mazrouei ha dichiarato che il Paese potrebbe aumentare la capacità di produzione petrolifera fino a 6 milioni di barili al giorno se le condizioni di mercato lo richiedessero.

La produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti potrebbe superare i 5 milioni di barili l'anno prossimo, grazie alla decisione di espandere la produzione dopo l'uscita dall'Opec. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato che la loro decisione di lasciare l'Opec mirava a dare priorità all'espansione della capacità produttiva e a massimizzare il valore delle proprie risorse.

La capacità di produzione di greggio degli Emirati Arabi Uniti è passata da 3,1 milioni di barili al giorno nel 2016 a quasi 4,4 milioni di barili al giorno entro il 2026, a cui si aggiungono circa 1,1 milioni di barili al giorno di capacità di produzione di condensato e liquidi di gas naturale. L'oleodotto Habshan-Fujairah da 1,8 milioni di barili e i 42 milioni di barili di stoccaggio a Fujairah sono state utilizzate per le spedizioni di petrolio.

Le esportazioni hanno tenuto nonostante le interruzioni causate dalla guerra in Iran, grazie a queste infrastrutture alternative. L'aumento delle attività 'in nero' ha contribuito all'aumento delle esportazioni. L'Adnoc sta accelerando la realizzazione di un nuovo oleodotto da Ovest a Est per raddoppiare la capacità di esportazione di Fujairah e aggirare lo Stretto di Hormuz. Il progetto è già completato per circa il 50% e la consegna è prevista per il 2027





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