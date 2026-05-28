La società newcleo si prepara per l'ingresso in borsa

La società newcleo, fondata da italiani, si prepara per l'ingresso in borsa all' NYSE. La società è valutata 2,4 miliardi di dollari e conta oltre 900 dipendenti. L'ingresso in borsa sarà un momento importante per la società e si aspetta di essere valutata in modo più alto rispetto alla sua valutazione attuale.

Il nucleare a guida italiana vale 2,4 miliardi di dollari, ed entro la fine dell'anno si quoterà all' NYSE , il Nasdaq. Parliamo di newcleo, la società francese, ma fondata da italiani, per il nucleare avanzato.

L'annuncio è arrivato ieri. La società newcleo si fonderà con Newhold Investment, per sbarcare nella seconda metà del 2026 all' NYSE. Lo strumento della fusione con la Spac, piuttosto che la quotazione diretta, è stato scelto per velocizzare i tempi. Prima dell'ingresso in borsa, newcleo è valutata 2,4 miliardi di dollari.

La società è nata soltanto cinque anni fa, nel 2021, da tre scienziati e manager italiani del nucleare che gravitano su Torino: (oggi CEO), Luciano Cinotti ed Elisabeth Rizzotti. newcleo ha sede a Parigi e filiali in altri 6 paesi (Italia, UK, Svizzera, Slovacchia, Belgio e USA). Conta oltre 900 dipendenti, e nel 2024 ha generato circa 80 milioni di dollari di ricavi.

La società si sta preparando per l'ingresso in borsa, e si aspetta di essere valutata in modo più alto rispetto alla sua valutazione attuale. L'ingresso in borsa sarà un momento importante per la società, e si aspetta che sia un successo. La società newcleo è una delle più importanti società del settore nucleare, e l'ingresso in borsa sarà un passo importante per la sua crescita futura.

La società ha già ricevuto investimenti da parte di alcuni investitori, e si aspetta di ricevere ulteriori investimenti dopo l'ingresso in borsa. La società newcleo è una delle più importanti società del settore nucleare, e l'ingresso in borsa sarà un passo importante per la sua crescita futura





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