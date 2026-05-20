La sorella della vittima identificata i suoi fratelli da una terribile strage

Una ragazza ha identificato il suo fratello in immagini della strage a Bologna, dove un’auto si è lanciata in pieno centro uccidendo 8 persone.

La sorella dell’uomo scomparso che si è lanciato con un’auto in pieno centro a Bologna l’ha identificata dopo averwa sempre identificato suo fratello ‘per 31 anni’ in immagini della strage.

Ha condiviso i suoi sentimenti effetti del dramma, mostrando le trasformazioni che ha subito la famiglia a seguito del fatto. Inoltre, ha parlato delle sue impressioni sulla misoginia e la sua identità di ‘modenese’. Alla fine, ha parlato del tema della sua vicinanza, della rottura con suo fratello e dei suoi piani per provare a chiedere scusa ai parenti feriti





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