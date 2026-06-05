La sorella maggiore della bambina uccisa a Bordighera racconta la sua storia

La pm Veronica Meglio ha condotto l'inchiesta con il capo della Procura di Imperia Alberto Lari. La bambina di 9 anni è stata definita 'responsabile come un'adulto' dagli psicologi. La bambina è stata abbandonata senza avvertire la madre, e la madre aveva detto di non chiedere aiuto, altrimenti l'avrebbe insultata. La pm ha trovato dei messaggi e degli audio che dimostrano la routine quotidiana della bambina, che si occupava delle sue sorelle come una mamma.

La sorella maggiore della bambina di 2 anni uccisa a Bordighera ha raccontato ai pm che la madre le aveva detto di non chiedere aiuto, altrimenti l'avrebbe insultata.

La bambina era stata lasciata sola per quattro mesi dalla madre, che era andata a dormire da Emanuel, il compagno della donna. La pm Veronica Meglio ha condotto l'inchiesta con il capo della Procura di Imperia Alberto Lari. Gli psicologi hanno definito la bambina di 9 anni 'responsabile come un'adulto'. La bambina era stata abbandonata senza avvertire la madre, e la madre aveva detto di non chiedere aiuto, altrimenti l'avrebbe insultata.

La pm ha trovato dei messaggi e degli audio che dimostrano la routine quotidiana della bambina, che si occupava delle sue sorelle come una mamma. La pm ha anche trovato delle intromissioni di Iannuzzi, il compagno della donna, che aveva precedenti per uccisione di animali. La pm ha anche trovato delle minacce ricevute da Iannuzzi mentre era in carcere





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bordighera Uccisione Bambina Mamma Psicologi Inchiesta Procura Imperia Veronica Meglio Alberto Lari Iannuzzi Minacce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interrogatorio di garanzia per i genitori accusati della morte della piccola Beatrice a BordigheraOggi si terranno gli interrogatori di garanzia per Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di aver causato la morte della figlia di due anni, Beatrice. Le indagini hanno portato a una revisione delle accuse e potrebbero aggravarsi con l'aggiunta del reato di abbandono di minore. Si indaga anche su presunti maltrattamenti documentati da foto e video trovati nel cellulare dell'uomo.

Read more »

La brutta storia della bambina di due anni morta a BordigheraLe indagini hanno ricostruito che la madre e il compagno picchiavano lei e le sorelle, le maltrattavano, e a volte le abbandonavano a casa da sole di notte

Read more »

Morte di Beatrice, le chat dell’orrore con le bambine. “Mi porto via la mamma e non torna più”Nuovi particolari sul decesso della bimba di Bordighera

Read more »

Bimba morta a Bordighera, le legali della madre e del compagno: 'Negano qualsiasi tipo di violenza'Bimba morta a Bordighera, le legali della madre e del compagno: 'Negano qualsiasi tipo di violenza'

Read more »