La sorpresa degli insetti: come il gusto diretto può cambiare le percezioni

Una ricerca ha esaminato le reazioni emotive e fisiologiche dei consumatori nei confronti di alimenti a base di insetti, scoprendo che la sorpresa può essere un fattore chiave per la loro accettazione.

Le persone inizialmente riluttanti a provare alimenti a base di insetti potrebbero apprezzarli più di quanto si aspettino e diventare più propense a includerli nella propria dieta.

È quanto emerge da una ricerca pubblicata da uno studio che ha esaminato le reazioni emotive e fisiologiche dei consumatori nei confronti di questi prodotti, sempre più visti come alternativa sostenibile alle tradizionali fonti di proteine animali. A partire dal 2018 sono state autorizzate diverse specie, tra cui larve di tenebrione giallo, locuste migratrici, grilli domestici e larve di tenebrione minore, in formati congelato, essiccato o in polvere.

I ricercatori hanno combinato questionari tradizionali e strumenti neuroscientifici per osservare nel dettaglio le reazioni dei partecipanti. In particolare, sono stati misurati attività cerebrale e frequenza cardiaca durante la degustazione di barrette a base di insetti. Il campione includeva 38 adulti portoghesi tra i 18 e i 55 anni, tutti privi di precedenti esperienze con l'alimentazione a base di insetti.

Dopo un questionario sulle percezioni, hanno assaggiato sia una barretta proteica a base di insetti sia una barretta ai cereali, mentre le risposte fisiologiche venivano tracciate tramite elettroencefalografia (EEG) ed elettrocardiografia (ECG). Le ipotesi prevedevano scarsa conoscenza in materia, preferenza per il prodotto ai cereali e una maggiore risposta fisiologica negativa verso la barretta a base di insetti. I dati, però, hanno offerto un'immagine diversa. Secondo i ricercatori, i partecipanti si sono dimostrati più curiosi e ricettivi rispetto alle aspettative.

La letteratura scientifica suggeriva un forte rifiuto verso questi alimenti innovativi. Questo studio dimostra quanto sia importante l'assaggio diretto per favorire la loro accettazione. Per indagare il ruolo delle aspettative, alcuni partecipanti sono stati informati della natura del prodotto, altri hanno ricevuto indicazioni errate; alcuni hanno assaggiato una barretta ai cereali che in realtà era a base di insetti.

Durante il consumo delle barrette a base di insetti, le misurazioni fisiologiche hanno rilevato maggiore attenzione e coinvolgimento, accompagnati da un aumento della frequenza cardiaca: segnali interpretati come maggiore interesse e attivazione. Questi effetti si sono rilevati sia quando i partecipanti conoscevano la composizione dell'alimento, sia quando ne erano ignari, suggerendo che le risposte non dipendono solo dalle aspettative dichiarate.

Alla fine della degustazione, numerosi partecipanti hanno addirittura preferito la barretta proteica a base di insetti rispetto a quella ai cereali. Secondo gli autori, l'esposizione diretta al prodotto, come attraverso degustazioni guidate, può ridurre scetticismo e pregiudizi sugli alimenti innovativi, facilitandone l'accettazione. Dal punto di vista pratico, questi risultati evidenziano la necessità di rafforzare la comunicazione sugli alimenti a base di insetti come alternativa sostenibile nel mercato europeo.

Non basta presentarli come nuovi alimenti: occorre sottolineare i vantaggi nutrizionali e ambientali rispetto ad altre proteine. Inoltre, lo studio mostra che alimenti poco familiari possono essere valutati diversamente dopo una prova diretta: molti partecipanti, inizialmente sorpresi o diffidenti, hanno espresso giudizi positivi dopo l'assaggio. Gli autori sottolineano che la ricerca è ancora esplorativa e presenta limiti, tra cui il ridotto numero di partecipanti.

Saranno necessari ulteriori studi su campioni più ampi e diversificati per approfondire le reazioni dei consumatori in diverse aree culturali e su prodotti differenti





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