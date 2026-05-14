La sostenibilità non è più una novità, ma un elemento strutturale nei processi di progettazione e investimento. Il sistema di pianificazione deve essere modulato e adattato per dare una risposta concreta e operativa a quella che oggi rappresenta un’urgenza. A questa urgenza bisogna rispondere con strumenti capaci di garantire tempistiche, qualità e operatività all’altezza della sfida che stiamo affrontando.

La sostenibilità non è più una novità, ma un elemento strutturale nei processi di progettazione e investimento. Il sistema di pianificazione deve essere modulato e adattato per dare una risposta concreta e operativa a quella che oggi rappresenta un’urgenza.

A questa urgenza bisogna rispondere con strumenti capaci di garantire tempistiche, qualità e operatività all’altezza della sfida che stiamo affrontando. Lo ha affermato Sara Verones intervenendo a REbuild 2026, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito in corso al Centro Congressi di Riva del Garda.

Nel corso del panel dedicato alle regole e alla pianificazione, Verones ha evidenziato come la sostenibilità ambientale sia ormai ‘un elemento costituente’ all’interno dei processi di progettazione, delle imprese di costruzione, della pubblica amministrazione e del sistema finanziario.

‘Il lavoro svolto in questi anni affinché il green non fosse più percepito come una novità è stato recepito. Oggi rappresenta un dato acquisito, anche dal punto di vista degli investimenti’, ha spiegato. Secondo Verones, anche i criteri ESG sono stati ormai pienamente interiorizzati dagli operatori del settore: ‘Non vengono più vissuti come un elemento di branding o rebranding, ma come una componente strutturale della progettazione e degli investimenti’





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