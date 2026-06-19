La sottovalutazione dello yuan: l'arma commerciale cinese che l'Europa deve affrontare

Le recenti dichiarazioni di Macron e Merz pongono l'accento sulla manipolazione valutaria cinese, un fenomeno che da tempo distorce la concorrenza globale e danneggia le imprese europee. Analisi dei dati e meccanismi di controllo.

Dazi, indagini, misure per imporre restrizioni commerciali. Negli ultimi anni l'Unione europea ha intensificato gli sforzi per proteggersi dalla concorrenza cinese, ma all'interno del suo arsenale di strumenti di difesa commerciale emerge con chiarezza la questione della svalutazione dello yuan.

Nei giorni scorsi, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron hanno espresso con forza, anche se forse con ritardo, la necessità di affrontare questa problematica. Al G7 di Évian, Macron aveva parlato di un'economia con una valuta svalutata del 25-30%, definendo questo svantaggio competitivo enorme e da risolvere, pur senza indicare ancora una soluzione definitiva.

Poche ore dopo, a Bruxelles, Merz ha rincarato: quando un Paese rappresenta una quota così significativa della domanda mondiale e della produzione industriale, con una valuta non liberamente convertibile e capacità produttive sovvenzionate, ci si trova di fronte a distorsioni della concorrenza inaccettabili. Macron ha quindi ribadito che la Cina deve risolvere la questione monetaria, ridurre le sovvenzioni eccessive e stimolare il consumo interno.

Queste dichiarazioni segnano un cambio di passo, ma la manipolazione valutaria cinese è un fenomeno noto e discusso da tempo in Europa e negli Stati Uniti, senza però che siano state trovate risposte concrete. Il deficit commerciale dell'area euro con la Cina è raddoppiato dal 2020, mentre il tasso di cambio yuan-euro è rimasto sostanzialmente stabile.

I prezzi alla produzione in Europa sono aumentati di oltre il 35% in cinque anni, mentre in Cina sono rimasti fermi: in un mercato libero questo avrebbe dovuto rafforzare lo yuan, ma la valuta cinese è rimasta invariata, conferendo un vantaggio competitivo enorme alle imprese cinesi. Oggi un produttore europeo sconta un gap di costo di oltre il 40% rispetto a un concorrente cinese.

A livello globale, dal 2021 lo yuan si è deprezzato del 15% in termini reali, mentre il surplus commerciale cinese è triplicato dal 2018. Dietro a questi numeri c'è una scelta deliberata: la Banca popolare cinese fissa ogni giorno un tasso di riferimento e le banche statali intervengono sul mercato per mantenerlo stabile,While capital controls prevent free flows.

Dal 2025 la Cina ha ripreso ad acquistare valuta estera per tenere lo yuan artificialmente basso, abbassando il prezzo di tutti i prodotti cinesi in tutti i mercati. Anche altre valute asiatiche come won, yen e dollaro taiwanese sono ai minimi nonostante i surplus commerciali. Data la dimensione dell'economia cinese e gli squilibri commerciali con l'Europa, è urgente trovare una soluzione.

Finora la risposta occidentale si è concentrata su dazi e misure commerciali, ma le tariffe hanno un limite quando la valuta del Paese esportatore è artificialmente debole





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