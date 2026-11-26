Nonostante i dati macroeconomici positivi, l'inflazione e il calo del potere d'acquisto spingono gli elettori spagnoli verso l'opposizione nelle elezioni domenicali.

Oliva de la Frontera, Spagna, 26 novembre (Reuters) - Nell'regione sud-occidentale dell' Estremadura, storico cuore politico della sinistra spagnola e una delle aree più povere del Paese, la vita sulla carta è migliorata significativamente sotto il governo guidato dal premier Pedro Sanchez. Il Partito Socialista Operaio Spagnolo ( PSOE), che si presenterà alle elezioni domenicali, ha registrato una crescita economica nazionale con un aumento dei salari del 66% per i lavoratori a salario minimo e oltre il 20% per i dipendenti pubblici. Le riforme del lavoro, che limitano il lavoro stagionale, hanno stabilizzato i redditi nei settori agricolo e turistico, dominanti nell'occupazione regionale. Tuttavia, l' Estremadura dimostra anche perché molti spagnoli non percepiscono questi guadagni economici nei loro affari quotidiani e perché l'economia potrebbe ancora giocare a sfavore di Sanchez ai seggi.

Il paradosso dei salari e l'inflazione

Nonostante i numeri appariscenti, i prezzi elevati per l'abitazione, l'energia e i beni di consumo hanno eroso i guadagni salariali. Questi aumenti sono in parte dovuti a shock esterni, dalla pandemia di COVID-19 alla guerra tra Stati Uniti e Iran, che hanno stretto le famiglie e guidato il malcontento in tutta Europa. Secondo i dati del governo e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Spagna ha guidato la crescita tra le economie avanzate globali per tre anni consecutivi, creando circa il 41% di tutti i posti di lavoro aggiunti nell'UE lo scorso anno e riducendo il disavanzo dal 3,3% nel 2023 a un previsto 2,6% nel 2026. Eppure, la crescita del reddito pro capite non ha tenuto il passo, con gli spagnoli che rimangono indietro rispetto alla media dell'UE per potere d'acquisto, secondo i dati di Eurostat.

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Uno studio di CaixaBank rivela che i salari reali sono leggermente diminuiti dello 0,3% in media tra il 2019 e il 2025, mentre la quota di spagnoli a rischio di povertà ed esclusione sociale è rimasta quasi invariata nell'ultimo decennio. L'inflazione, che si è attestata al 4,9% a ottobre, il livello più alto da febbraio 2023 secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, ha superato ogni altra considerazione. Prima dello scoppio della guerra in Iran nel febbraio 2023, l'inflazione aveva una media del 2,75% dall'inizio del mandato più recente di Sanchez nel 2023. Juan Francisco Caro, direttore dell'istituto di ricerca sociale Opina360, ha dichiarato che gli aumenti dell'occupazione o il miglioramento dei salari contano poco nella percezione pubblica dell'economia quando l'inflazione domina tutto il resto.

Le posizioni degli stakeholder e le critiche

Rufino Cuecas Morujo, il titolare di una latteria di 53 anni nel villaggio di Oliva de la Frontera, ha affermato che Sanchez ha perso credibilità dopo otto anni di governo, due incidenti ferroviari fatali e una serie di scandali di corruzione nel suo giro più stretto. "Sono sempre stato un sinistro. Non mi piacciono gli estremi. Ma è ora di cambiare", ha dichiarato Morujo, aggiungendo che probabilmente voterà per il Partito Popolare (PP) poiché il governo regionale, guidato dal PP con Vox dall'aprile, ha abbassato le tasse per le piccole imprese come la sua. Olga Maria Manzano, piccola impresa nel settore del turismo rurale, ha espresso il suo frustrazione: "Mi fa arrabbiare sentire che la nostra economia è percepita come performante, perché io non sto migliorando".

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I sondaggi indicano che il Partito Popolare conservatore e il Vox di estrema destra sono sulla strada per vincere la maggioranza a livello nazionale e sono in testa nella regione. I leader del Partito Socialista spagnolo hanno riconosciuto che la prosperità non stabeing condivisa adeguatamente. Alcuni blameano i governi regionali, la maggior parte dei quali guidati dal PP, che hanno giurisdizione su aree chiave come sanità, istruzione e alloggi. La fiducia dei consumatori, considerata positiva quando è superiore a 100, è scesa da 107, quando Sanchez è entrato in carica nel giugno 2018, a 84,1 nell'ultima indagine del Centro di Ricerche Sociologiche (CIS) per luglio 2026.

Impatto reale e scenari elettorali

Le riforme che hanno sollevato i salari per milioni di lavoratori hanno anche aumentato i costi per le piccole imprese, che costituiscono il 95% delle aziende spagnole e già lottano con costi più alti altrove. Questo ha lasciato gli elettori nell'Estremadura e in tutta la Spagna incerti se fidarsi nuovamente dei socialisti di Sanchez. Le indagini del CIS di novembre mostrano che molti voteranno con il portafoglio, con l'abitazione, i problemi economici e la qualità del lavoro emersi come le principali preoccupazioni, prima dell'immigrazione. Sanchez affronterà quindi un voto che potrebbe riflettere non solo il gradimento politico, ma anche il disagio economico percepito dalle famiglie e dalle piccole imprese di tutta la nazione.