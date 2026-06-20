La Spagna dovrà versare 2,5 milioni di euro a un uomo innocente

La Corte Suprema spagnola ha ordinato di corrispondere un risarcimento di 2,5 milioni di euro a un uomo che ha trascorso 15 anni in carcere per stupri che non aveva commesso. L'uomo, Ahmed Tommouhi, è stato incarcerato per 24 anni e ha dichiarato che il sistema giudiziario spagnolo gli ha rovinato la vita.

La Spagna dovrà versare 2,5 milioni di euro a un uomo che ha trascorso 15 anni in carcere per stupri che non aveva commesso. Questo uomo, Ahmed Tommouhi , un muratore marocchino di 75 anni, è stato incarcerato per 24 anni per due stupri e un'accusa di rapina in Catalogna, nel nord-est della Spagna , nel 1991.

Dopo una lunga campagna per dimostrare la sua innocenza, Tommouhi è stato scagionato dall'ultima delle accuse a suo carico a dicembre. La Corte Suprema spagnola ha ribaltato una precedente ordinanza della Corte Nazionale che aveva rifiutato di corrispondere un risarcimento a Tommouhi, nonostante fosse stato scagionato dai reati. La Corte Suprema ha affermato che Tommouhi è stato vittima di un errore giudiziario 'inequivocabile e qualificato' nel processo originario tenutosi a Barcellona.

L'uomo ha dichiarato che il sistema giudiziario spagnolo gli ha rovinato la vita e che il denaro non gli restituirà né la salute né la giovinezza





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