La cerimonia di nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling si è svolta nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale. La sposa, Harriet Sperling, ha scelto di non seguire la tradizione dei matrimoni di corte e ha preferito un abito da sposa più moderno e lineare. La scelta del tessuto e del gioiello rappresenta una deviazione rispetto alla tradizione nuziale britannica e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale.

La sposa di Peter Phillips ha scelto un abito da sposa moderno e lineare, con un corpo centrale di undi manifattura italiana e maniche ricamate.

La scelta del tessuto rappresenta una deviazione rispetto alla tradizione nuziale britannica, poiché il pulito non irrigidisce la figura. L'abito è stato pensato per adattarsi alla perfezione a un evento estivo all'aperto e include un profondo simbolismo personale, inserendo un mazzo di mughetti raccolti dai terreni di Buckingham Palace. La sposa ha anche scelto di indossare la 'Pragnell Tiara', un gioiello di diamanti preso in prestito dalla nota maison di Mayfair.

La cerimonia di nozze si è svolta nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale. La sposa, Harriet Sperling, ha scelto di non seguire la tradizione dei matrimoni di corte e ha preferito un abito da sposa più moderno e lineare. La scelta del tessuto e del gioiello rappresenta una deviazione rispetto alla tradizione nuziale britannica e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale.

La cerimonia di nozze si è svolta in un ambiente estivo e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale. La sposa ha scelto di indossare un abito da sposa moderno e lineare, con un corpo centrale di undi manifattura italiana e maniche ricamate. La scelta del tessuto rappresenta una deviazione rispetto alla tradizione nuziale britannica, poiché il pulito non irrigidisce la figura.

L'abito è stato pensato per adattarsi alla perfezione a un evento estivo all'aperto e include un profondo simbolismo personale, inserendo un mazzo di mughetti raccolti dai terreni di Buckingham Palace. La sposa ha anche scelto di indossare la 'Pragnell Tiara', un gioiello di diamanti preso in prestito dalla nota maison di Mayfair. La cerimonia di nozze si è svolta nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale.

La sposa, Harriet Sperling, ha scelto di non seguire la tradizione dei matrimoni di corte e ha preferito un abito da sposa più moderno e lineare. La scelta del tessuto e del gioiello rappresenta una deviazione rispetto alla tradizione nuziale britannica e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale. La cerimonia di nozze si è svolta in un ambiente estivo e ha ricevuto l'approvazione della famiglia reale





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