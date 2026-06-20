La Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca: Marc Marquez e Marco Bezzecchi tra i favoriti

La Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca si disputa oggi, sabato 20 giugno, alle ore 15. Tra i favoriti per la vittoria ci sono Marc Marquez (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

Oggi, sabato 20 giugno, si corre la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, il nono appuntamento della stagione MotoGp. La scorsa settimana, il 12 giugno, il pilota spagnolo Marc Marquez (Ducati) ha conquistato la sua 100esima vittoria in carriera, dominando il weekend al Balaton Park, dopo aver vinto anche la Sprint.

La sua vittoria è stata un grande successo per la squadra e per il pilota, che ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori del campionato. Tra i favoriti per la vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca ci sono Marc Marquez (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Il pilota italiano ha fatto registrare ottimi tempi durante il weekend e potrebbe essere un grande sfidante per Marquez.

Occhio a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che è terzo nel Mondiale e che ha fatto registrare ottimi tempi. Il pilota italiano ha una grande esperienza nel campionato e potrebbe essere un grande sfidante per Marquez e Bezzecchi. Pecco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin (Aprilia) hanno iniziato il weekend con maggiori difficoltà e dovranno superarsi per lottare per le posizioni che contano.

La Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno si disputa oggi, sabato 20 giugno, alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta anche gratis in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio della Repubblica Ceca, classe MotoGp, si disputerà domenica 21 giugno alle ore 14 e sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now e in differita alle ore 16





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