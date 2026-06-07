La squadra di calcio dell'Iran arriva a Tijuana per la Coppa del Mondo

La squadra di calcio dell'Iran è arrivata a Tijuana sabato mattina in vista di tre partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in mezzo alle tensioni che hanno trasformato il più grande evento sportivo del mondo in una gara di soft power tra i Paesi in guerra.

La squadra di calcio dell' Iran è arrivata a Tijuana sabato mattina in vista di tre partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti , in mezzo alle tensioni che hanno trasformato il più grande evento sportivo del mondo in una gara di soft power tra i Paesi in guerra.

La squadra è atterrata poco dopo le cinque del mattino nel centro della città messicana, a pochi chilometri dal confine con San Diego, dopo un volo di notte da Istanbul, dove si sono allenati per le ultime tre settimane. Mentre il bus della squadra si allontanava dall'aeroporto, è stato fermato per un breve momento in modo che i membri della federazione potessero salutare i circa 20 tifosi che tenevano in mano bandiere dell'Iran.

Un cordone di militari e poliziotti ha accompagnato la squadra dall'aeroporto all'hotel Marriott, che sarà la loro base durante la Coppa del Mondo. Il calcio è quasi una religione in Iran, uno sport nazionale che è amato da tutti, indipendentemente dalla loro posizione politica.

Ma per la squadra iraniana, il torneo è stato segnato da tensioni politiche a casa, dalla guerra con gli Stati Uniti e dalle preoccupazioni sul fatto di poter effettivamente posare i piedi sul suolo americano per giocare le loro partite. Anche la loro presenza a Tijuana è politicamente carica.

La federazione iraniana ha negoziato fino all'ultimo minuto per spostare la base della squadra da Arizona a Messico, a causa dell'incertezza sulla concessione dei visti e della crescente sensazione in Iran che la presenza della squadra negli Stati Uniti dovrebbe essere mantenuta al minimo, ha detto Reuters l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh. L'Iran è programmato per giocare le prime due partite del gruppo G vicino a Los Angeles contro la Nuova Zelanda il 15 giugno e la Belgio il 21 giugno, e poi affrontare l'Egitto a Seattle il 26 giugno.

L'Iran e gli Stati Uniti potrebbero incontrarsi nella fase a gironi se entrambe le squadre si classificassero al secondo posto nei loro rispettivi gruppi. Questa è la prima Coppa del Mondo dal suo inizio nel 1930 in cui un Paese ospitante è destinato a ricevere un Paese con cui è in guerra.

Ma le tensioni con gli Stati Uniti sono solo uno dei fattori che hanno trasformato la Coppa del Mondo in un campo di battaglia politico per la squadra iraniana. Le proteste diffuse che sono esplose a fine anno scorso chiedendo la fine del regime clericale hanno portato a un vasto crackdown che ha ucciso più di 2.000 persone, il più grande sconvolgimento dall'Islamica rivoluzione del 1979.

Gli Stati Uniti e Israele hanno poi attaccato l'Iran il 28 febbraio, scatenando un conflitto che dura da mesi. La squadra di calcio iraniana è stata sotto pressione da tutte le parti, ha detto Abbas Milani, direttore degli studi iraniani presso l'Università di Stanford.

'È diventato un perduto-per-ogni-aspetto per i giocatori,' ha detto Milani. 'Ci sono pressioni sui giocatori per non giocare con la squadra, pressione per mostrare comunità con il popolo e gli atleti sono lì solo per giocare a calcio,' ha aggiunto.

Durante la Coppa del Mondo 2022 a Doha, la squadra iraniana è stata sia applaudita che insultata dopo aver rifiutato di cantare l'inno nazionale, che è stato visto come un atto di solidarietà con i manifestanti contro il regime a casa loro. Da allora, le pressioni sulla squadra sono aumentate ulteriormente, ha detto Milani. Dopo settimane di incertezza, gli Stati Uniti hanno concesso i visti a tutti i giocatori venerdì scorso, solo dieci giorni prima della prima partita.

Ma alcuni membri della squadra iraniana non sono stati dati i visti, inclusi 'membri chiave e amministrativi', secondo la federazione di calcio iraniana, che ha accusato gli Stati Uniti di aver violato le loro obbligazioni di ospitanti e le regole della FIFA. Pasandideh, l'ambasciatore iraniano, ha detto che 15 dei 70 membri del partito che sono arrivati a Tijuana sabato non hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti.

Un ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto a Reuters venerdì che l'amministrazione aveva emesso 'i visti necessari per l'Iran per partecipare alla Coppa del Mondo, inclusi per gli atleti e il personale di supporto necessario.

' L'ufficiale ha aggiunto: 'Non permetteremo alla squadra iraniana di abusare di questo sistema per far entrare terroristi negli Stati Uniti con false pretese. ' La volontà del Messico di ospitare la squadra iraniana è stata una 'gestione di cooperazione', ha detto Tonatiuh Guillen, che ha diretto l'agenzia di immigrazione nazionale messicana tra il 2018 e il 2019





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Coppa Del Mondo Tijuana Stati Uniti Guerra Soft Power Calcio FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali in Usa, la Casa Bianca: 'Concessi i visti d'ingresso ai calciatori iraniani'A solo 10 giorni dall'esordio della Nazionale di Teheran nella Coppa del mondo

Read more »

Mondiale 2026: Un solo gol olimpico nella storia della Coppa del MondoMentre si avvicina il Mondiale in Nord America con 48 squadre, l'articolo ricorda che nella storia della competizione è stato realizzato un unico gol olimpico, per merito del colombiano Marcos Coll contro l'URSS e il portiere Lev Yashin. Viene spiegata l'origine del termine e si menzionano altri gol olimpici in campionati come la Serie A.

Read more »

Partita sospesa per maltempo in Coppa del Mondo 2026, polemiche sui socialLa partita tra Arabia Saudita e avversario (non specificato nel testo) disputata al Q2 Stadium è stata interrotta per oltre un'ora a causa di condizioni meteorologiche avverse. L'incontro, vinto 3-0 dalla selezione saudita, si è fermato al 21' minuto dopo un avviso di emergenza sui maxischermi che invitava il pubblico a ripararsi. La ripresa è avvenuta dopo più di un'ora. L'episodio ha riaperto le polemiche a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, ricordando le sospensioni per temporali durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Le reazioni dei tifosi sui social hanno espresso preoccupazione per possibili finali mondiali con tali emergenze.

Read more »

Karl rinuncia al Mondiale, il presidente della Federcalcio tedesca: 'Lacrime all'addio'Momento di grande emozione nel ritiro della nazionale tedesca in vista della Coppa del Mondo 2026.

Read more »