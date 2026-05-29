La squadra di dronisti che colpisce in territorio russo

La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv, una squadra di dronisti ucraini ha condotto una missione di raccogliere informazioni in territorio russo.

La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer, andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo . La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio è stato interrotto.

La notizia del bombardamento ha creato un clima di tensione e paura tra la popolazione. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico. Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina. La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio.

La notizia del bombardamento ha creato un clima di allarme e paura tra la popolazione. La città è stata colpita da bombardamenti e attacchi aerei, causando danni e vittime. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico. Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina.

La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio. La notizia del bombardamento ha creato un clima di allarme e paura tra la popolazione. La città è stata colpita da bombardamenti e attacchi aerei, causando danni e vittime. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico.

Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina. La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio





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