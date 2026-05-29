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La squadra di dronisti che colpisce in territorio russo

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La squadra di dronisti che colpisce in territorio russo
DronistiKyivBombardamento
📆5/29/2026 12:37 PM
📰ilpost
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La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv, una squadra di dronisti ucraini ha condotto una missione di raccogliere informazioni in territorio russo.

La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer, andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo . La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio è stato interrotto.

La notizia del bombardamento ha creato un clima di tensione e paura tra la popolazione. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico. Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina. La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio.

La notizia del bombardamento ha creato un clima di allarme e paura tra la popolazione. La città è stata colpita da bombardamenti e attacchi aerei, causando danni e vittime. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico. Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina.

La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio. La notizia del bombardamento ha creato un clima di allarme e paura tra la popolazione. La città è stata colpita da bombardamenti e attacchi aerei, causando danni e vittime. La squadra di dronisti è composta da giovani esperti che utilizzano i droni per raccogliere informazioni e realizzare missioni in territorio nemico.

Il loro obiettivo è quello di raccogliere dati preziosi per aiutare la resistenza ucraina. La missione è stata un successo, ma la squadra è stata costretta a interrompere la loro attività a causa della presenza di truppe russe nel territorio

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Dronisti Kyiv Bombardamento Resistenza Ucraina Territorio Russo

 

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