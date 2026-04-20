La Squadra Fiore e il sistema segreto dei dossier illegali: il caso che scuote l'intelligence

L'inchiesta sulla Squadra Fiore svela una rete clandestina di spionaggio, coinvolgendo ex vertici dei servizi segreti, imprenditori e accessi abusivi alle banche dati statali.

L'inchiesta giudiziaria riguardante la cosiddetta Squadra Fiore sta scuotendo le fondamenta del comparto sicurezza italiano, delineando il profilo di una rete clandestina dedita al dossieraggio sistematico e all'acquisizione illecita di informazioni riservate.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Roma e condotte dai carabinieri del Ros, la struttura avrebbe operato con continuità a partire dal 2022, sfruttando accessi abusivi alle banche dati statali per alimentare un mercato nero di dati sensibili. Le perquisizioni eseguite lo scorso 20 aprile in tutto il territorio nazionale hanno permesso di individuare 11 indagati, figure chiave che spaziano dall'intelligence agli ambienti imprenditoriali, suggerendo l'esistenza di un ecosistema parallelo volto a condizionare dinamiche private e pubbliche attraverso l'uso illegale dello spionaggio. La portata dell'indagine è vasta e tocca livelli istituzionali critici, sollevando seri interrogativi sulla tenuta dei sistemi di protezione delle informazioni strategiche del Paese. Al vertice dell'impianto accusatorio si colloca la figura di Giuseppe Del Deo, ex ufficiale dell'esercito e già alto dirigente del Dis, la cui carriera si è interrotta bruscamente con l'emergere dei presunti abusi. Del Deo, attualmente presidente esecutivo di Cerved Group, è accusato di peculato e accesso abusivo a sistemi informatici. Le contestazioni si concentrano in particolare sulla gestione del reparto economico-finanziario dell'Aisi, dove avrebbe istituito un nucleo operativo noto come i neri. Tale gruppo, privo di qualsiasi mandato istituzionale, avrebbe agito nell'ombra per scopi personali e di parte, intessendo rapporti opachi con società private come la Sind, attiva nel settore biometrico. Gli inquirenti hanno rilevato un giro d'affari sospetto che tocca i cinque milioni di euro, cifra legata a contratti che, secondo l'accusa, nascondevano in realtà una gestione clientelare e distorta delle risorse dei servizi segreti, coprendo un arco temporale piuttosto esteso che va dal 2018 sino all'agosto del 2024, evidenziando una reiterazione dei comportamenti illeciti. Il fenomeno Squadra Fiore non si esaurisce però nel profilo di Del Deo, ma rappresenta un sistema consolidato di spionaggio privato che vede la partecipazione di ex appartenenti alle forze dell'ordine e tecnici specializzati. Tra i profili di maggiore rilievo spicca quello di Giuliano Tavaroli, personaggio già noto alle cronache giudiziarie per lo scandalo Telecom-Sismi, che risulta nuovamente indagato per associazione finalizzata all'accesso illecito a sistemi informatici. L'attività della rete non si limitava al semplice reperimento di informazioni, ma si estendeva all'interferenza nelle intercettazioni giudiziarie e all'uso di tecnologie avanzate per la captazione di conversazioni private. Gli imprenditori coinvolti, tra cui Carmine Saladino, avrebbero utilizzato questi dossier per ottenere vantaggi competitivi illeciti in operazioni societarie, trasformando la riservatezza in una merce di scambio altamente remunerativa. Il quadro investigativo in continua evoluzione lascia presagire ulteriori sviluppi, man mano che l'analisi delle intercettazioni e dei dati sequestrati farà emergere nuovi collegamenti all'interno di questa complessa architettura di potere ombra che ha minato la sicurezza della Repubblica





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