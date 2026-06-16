La stagione calda porta con sé una serie di disturbi: come affrontarli

La stagione calda porta con sé una serie di disturbi, tra cui stanchezza, gonfiore addominale e riduzione dell'energia. Secondo Serena Missori, medico endocrinologa e diabetologa, questi disturbi possono essere legati allo sforzo che l'organismo compie per adattarsi al caldo, all'aumento della sudorazione e ai cambiamenti delle abitudini quotidiane.

La stagione calda porta con sé una serie di disturbi, tra cui stanchezza, gonfiore addominale e riduzione dell'energia . Secondo Serena Missori, medico endocrinologa e diabetologa, questi disturbi possono essere legati allo sforzo che l'organismo compie per adattarsi al caldo, all'aumento della sudorazione e ai cambiamenti delle abitudini quotidiane.

Durante l'estate, il corpo è chiamato a un maggiore lavoro di regolazione e adattamento, quindi è importante prestare attenzione all'idratazione, all'alimentazione e al mantenimento di uno stile di vita attivo. L'acqua fresca è uno dei primi strumenti per affrontare il caldo, ma secondo Missori conta anche la modalità con cui lo si fa. L'acqua molto fredda o ghiacciata può rappresentare uno stress per l'apparato digerente e rallentare alcuni processi digestivi.

È quindi importante privilegiare l'utilizzo di bevande naturali e di infusi funzionali, che possono favorire il drenaggio dei liquidi e contribuisce a contrastare la ritenzione idrica, particolarmente frequente durante la stagione calda. In particolare, è meglio scegliere delle bevande naturali come acqua aromatizzata e acqua di cocco naturale, utile anche per reintegrare parte dei minerali persi con la sudorazione. Anche i pasti hanno un impatto considerevole sui livelli di stanchezza e sul gonfiore.

È importante preparare pranzi e cene partendo da alimenti freschi, ricchi di acqua, fibre e nutrienti, privilegiando frutta e verdura di stagione. Tra le opzioni per spuntini e pasti leggeri, la specialista cita anche l'hummus accompagnato da verdure fresche, una soluzione pratica e bilanciata per le giornate più calde





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