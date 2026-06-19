La stagione estiva e l'allenamento: strategie per le donne in perimenopausa o menopausa

La stagione estiva può essere difficile per le donne in perimenopausa o menopausa, ma è proprio in questo periodo che il corpo ha bisogno di movimento per mantenere la salute e il benessere. La Personal Trainer Maria Luisa Valente offre strategie pratiche e sicure per affrontare questa fase della vita.

La stagione estiva può essere difficile per le donne in perimenopausa o menopausa, che spesso sentono una maggiore stanchezza e una minore motivazione per allenarsi.

Tuttavia, è proprio in questo periodo che il corpo ha bisogno di movimento per mantenere la salute e la benessere. La Personal Trainer Maria Luisa Valente offre strategie pratiche e sicure per affrontare questa fase della vita, che riguarda tutte le donne ben prima dei 50 anni. Dai consigli su forza e tonicità, fino al benessere mentale ed equilibrio, una guida per allenarsi con consapevolezza e amore verso se stessa.

La buona notizia è che non serve allenarsi più intensamente, ma piuttosto in modo più intelligente. Il Pilates è una delle attività fisiche più adatte ai mesi più caldi, poiché permette di allenare il corpo senza creare uno stress metabolico eccessivo. Non richiede salti, lavori cardiovascolari intensi o picchi di frequenza cardiaca, quindi il corpo può continuare a muoversi, migliorare forza e mobilità e ulteriormente i meccanismi di termoregolazione.

Inoltre, il lavoro sulla mobilità può essere persino più importante di quello sulla performance, poiché la stanchezza può causare rigidità e limitare la mobilità. Con il caldo molte persone iniziano inconsapevolmente a respirare in modo più rapido e superficiale, il che può aumentare la percezione di affaticamento e contribuire a mantenere il sistema nervoso in uno stato di attivazione costante. Il Pilates può aiutare a mitigare questi effetti e a mantenere la salute e il benessere durante la stagione estiva.

La Personal Trainer Maria Luisa Valente offre anche consigli su come gestire la stanchezza e la rigidità, e come mantenere la motivazione e la consapevolezza durante l'allenamento. Inoltre, offre strategie per migliorare la forza e la tonicità, nonché il benessere mentale ed equilibrio. La guida è pensata per tutte le donne che desiderano allenarsi in modo sicuro e consapevole, e che desiderano migliorare la loro salute e benessere durante la stagione estiva





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