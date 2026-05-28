La Stampa: chi è Alberto Leonardis, il nuovo proprietario e la scalata a Gedi

La Stampa è stata acquisita da Alberto Leonardis, il nuovo proprietario, grazie ad amici e fondazioni. La sub holding Sae Piemonte avrà la maggioranza delle quote della società La Stampa Sae che sarà proprietaria del quotidiano.

Dopo aver sottoscritto l'accordo preliminare a marzo, è stata completata l'operazione di acquisizione del quotidiano e dei rami d'azienda a esso collegati. Chi è Alberto Leonardis , il nuovo proprietario della Stampa: la scalata a Gedi grazie ad amici e fondazioni.

Per chiudere l'acquisizione del gruppo editoriale è stata creata la sub holding Sae Piemonte, partecipata da Gruppo Sae con il 51 per cento e da Toto Holding con il 49. Quest'ultima è riconducibile alla famiglia Toto, imprenditori che operano in diversi settori: costruzioni, concessioni, energie rinnovabili, servizi e ingegneria. Sae Piemonte avrà la maggioranza delle quote della società La Stampa Sae che sarà proprietaria del quotidiano. L'amministratore delegato sarà Massimo Briolini, mentre Paolo Ceretti ricoprirà la carica di presidente.

Oltre al gruppo Sae, al 51 per cento di La Stampa Sae spa, ci saranno altri investitori: con il 22 per cento Fondazione 9 febbraio 1867 (sotto il controllo di John Elkann), Paip - Partecipazioni associazioni industriali piemontesi Spa (8,33 per cento), Fondazione di Modena con il 6,67 per cento, Reale Mutua assicurazioni (6 per cento), Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo (5 per cento), Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Ets (con l'1 per cento). La Stampa Sae sarà proprietaria del quotidiano e dei rami d'azienda collegati, mentre la sub holding Sae Piemonte avrà la maggioranza delle quote della società.

L'amministratore delegato sarà Massimo Briolini e il presidente sarà Paolo Ceretti. Inoltre, ci saranno altri investitori che parteciperanno al gruppo editoriale, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867, Paip - Partecipazioni associazioni industriali piemontesi Spa e Fondazione di Modena. La scalata a Gedi è stata realizzata grazie ad amici e fondazioni, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867 e Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Ets.

La Stampa Sae sarà proprietaria del quotidiano e dei rami d'azienda collegati, mentre la sub holding Sae Piemonte avrà la maggioranza delle quote della società. L'amministratore delegato sarà Massimo Briolini e il presidente sarà Paolo Ceretti.

Inoltre, ci saranno altri investitori che parteciperanno al gruppo editoriale, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867, Paip - Partecipazioni associazioni industriali piemontesi Spa e Fondazione di Modena. La scalata a Gedi è stata realizzata grazie ad amici e fondazioni, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867 e Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Ets. La Stampa Sae sarà proprietaria del quotidiano e dei rami d'azienda collegati, mentre la sub holding Sae Piemonte avrà la maggioranza delle quote della società.

L'amministratore delegato sarà Massimo Briolini e il presidente sarà Paolo Ceretti. Inoltre, ci saranno altri investitori che parteciperanno al gruppo editoriale, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867, Paip - Partecipazioni associazioni industriali piemontesi Spa e Fondazione di Modena. La scalata a Gedi è stata realizzata grazie ad amici e fondazioni, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867 e Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Ets





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